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İlhan Palut'tan Beşiktaş açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 18:18
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Konyaspor teknik direktörü İlhan Palut oynayacakları Beşiktaş maçı hakkında konuştu

İlhan Palut'tan Beşiktaş açıklaması
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Palut, Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi yaptığı açıklamada, takımda kart cezalısı Oğulcan Ülgün ile sakatlığı süren İbrahim Sehic'in dışında eksik bulunmadığınI belirtti.

Ligde zor yenilen bir takım olmalarına karşın kazanmakta da zorlandıklarına işaret eden Palut, "Her maç kazanmak için sahaya çıkıyoruz ama bazen olmuyor. Kendi sahamızda iyi bir futbol, iyi mücadele ve güzel bir sonuç için maça çıkacağız.

Bugün taktik antrenmanla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Performansımızı yukarı çekmemiz lazım. Hafta boyunca bunun çalışmasını yaptık. Bugün de bir savunma çalışması yapacağız. Bunu çalışarak konsantrasyonumuzu yükselterek sorunumuzu çözümleyeceğiz." diye konuştu.

''3 PUANLA TANIŞMAK İSTİYORUZ''

Palut, takımının ligdeki konumuna ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Galibiyetler son derece değerli. 2-3 galibiyetle yakalanacak seri sıralama olarak bizi istediğimiz yerlere getirecek. İnsanları, 'görüyorsunuz yenilmiyoruz' diye oyalayacak halimiz yok. Biz de kazanmak, 3 puanla tanışmak istiyoruz. Önümüzdeki her maçı da yeni bir fırsat olarak görüyoruz."

Yeşil-beyazlı futbolcu Ahmet Oğuz da Beşiktaş maçının zor bir karşılaşma olacağını belirterek, "Sahamızda oynuyoruz ve kazanmak istiyoruz. Yenilmiyoruz ama galip de gelemiyoruz. Şeytanın bacağını kırmak istiyoruz. İnşallah taraftarımız da bizi yalnız bırakmayıp stada gelir, biz de onlara güzel bir hediye vermiş oluruz." ifadelerini kullandı.

ANTRENMAN

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular kondisyon, çabukluk ve pas ağırlıklı çalışma yaptı. Taktik çalışmayla sona eren antrenmanda futbolcuların neşeli ve istekli görüntüleri dikkati çekti.

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