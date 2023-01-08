İlhan Palut: İhtiyacımız var artık

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, 3-3 berabere kaldıkları Karagümrük maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Palut, şunları söyledi:

"Pozitif oynayan Karagümrük'ün son haftalardaki form durumu ve bizim her zaman iyi futbol oynamaya çalışan bir takım olmamız, maç öncesinde iyi futbol vadeden durumlardı. Çok iyi bir zemin ve iklim vardı. Maç önündeki bu vaatler, karşılaşmaya direkt yansıdı.

Oyunu 2-0'dan çevirmişiz, bir kere daha mağlup duruma düşmüşüz ve tekrar beraberliği yakalamışız gibi gözükse de oyunun bütününde ilk düdükten son düdüğe kadar oyunu domine eden, çok pozisyon bulan, 3 gole rağmen pozisyon vermeyen bir Konyaspor vardı.

Bugün bu oyun sonucunda kaybetsek bile oyuncularımla gurur duyardım. Performansları ve pes etmemeleri adına teşekkür ediyorum. Bir süredir kazanamıyoruz, bizim de kazanmaya ihtiyacımız var. Daha iyisini yapabiliriz. Salı günü itibarıyla da hazırlıklarımıza başlayacağız."