Konyaspor’a kaya gibi stoper

Kaynak: Haber Merkezi
Konyaspor’a kaya gibi stoper
Transfer çalışmalarını sürdüren Anadolu Kartalı Konyaspor, Sırp defans oyuncusu Filip Damjanovic ile anlaşmaya vardı.

Yeşil beyazlılar böylece takımdan ayrılan Francisco Calvo’nun boşluğunu bir nebze de olsa doldurmuş oldu.
Ömer Korkmaz başkanlığındaki Konyaspor, yurt içinde ve dışında transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Bu sezon ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Konyaspor’da şimdi ise stoper hattına yeni bir takviye geldi.

Yeşil beyazlılar Sırp defans oyuncusu Filip Damjanovic'in transferi için kulübü FK Vozdovac ile anlaştı.

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DAMJANOVİC KİMDİR?
Filip Damjanovic, yaşında ve 1.88’lik boyuyla dikkat çekiyor. Kariyerinde toplamda 101 resmi maça çıkan Filip Damjanovic, 1 gol atıp 2 asist üretmeyi başardı.

Genç stoper 1 defa milli takım forması giyme başarısı gösterdi. Vozdovac takımından önce de IMT Belgrad Takımı’nda forma giydi.

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