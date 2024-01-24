Fenerbahçe'de sürpriz gelişme. Başakşehir maçına saatler kala duyuruldu

Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi var.

Fatih Terim Stadı'nda oynanacak, saat 20.00'de start alacak mücadele öncesi Sarı-Lacivertli ekipte Alexander Djiku kadroya dahil edildi.

Afrika Uluslar Kupası'nda Gana formasıyla mücadele eden Djiku, ülkesinin turnuvaya veda etmesiyle birlikte hemen İstanbul'a döndü. Teknik direktör İsmail Kartal da Ganalı stoperi Başakşehir maçının kadrosuna aldı.

Djiku'nun mücadeleye yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.