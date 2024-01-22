Konyaspor'dan kaleci transferi

Kaynak: AA
Konyaspor'dan kaleci transferi
Polonyalı kaleci Jakub Slowik Konyaspor'a transfer oldu.

Trendyol Süper Lig takımlarından TÜMOSAN Konyaspor, Polonyalı kaleci Jakub Slowik'i kadrosuna kattı.

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Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, son olarak Japonya ekibi FC Tokyo'da başarılı performans sergileyen 32 yaşındaki kaleci Jakub Slowik ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

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Yapılan açıklamada, "Jakub Slowik'e hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verilirken, tecrübeli kalecinin 27 numaralı formayı terleteceği belirtildi.

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