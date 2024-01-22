Konyaspor'dan kaleci transferi

Trendyol Süper Lig takımlarından TÜMOSAN Konyaspor, Polonyalı kaleci Jakub Slowik'i kadrosuna kattı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, son olarak Japonya ekibi FC Tokyo'da başarılı performans sergileyen 32 yaşındaki kaleci Jakub Slowik ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Yapılan açıklamada, "Jakub Slowik'e hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verilirken, tecrübeli kalecinin 27 numaralı formayı terleteceği belirtildi.