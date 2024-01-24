Bursaspor Genel Kurulu'nda cinnet anları

TFF 2. Lig'de mücadele eden Bursaspor'da Olağanüstü Seçimli, İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti.

Yapılan toplantıda yaşanan olay gündeme bomba gibi düştü.

YÖNETİMİ TOPA TUTTU

Toplantıda kürsüye çıkan Sercan Yağsu, yönetimi topa tutarken adeta cinnet geçirdi.

Kürsüyü yumruklayan Yağsu, küplere bindi.

'Takımı da tesisleri de kahveye çevirip, kendi yancılarıyla sürekli okey oynadılar. Oyuncularla konuşmaktan çok tesiste okey oynayıp tüm gün bizi öldürdürdünüz. Bizim bu sezonumu da yaktınız, belki de önümüzdeki 2-3 yılı da siz yaktınız.' ifadelerini kullanan Yağsu'ya kongrede alkışlar geldi.

Sercan Yağsu'nun konuşma videosu, sosyal medyada gündem oldu.