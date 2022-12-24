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Başkan Özgökçen'den flaş açıklama. Konyaspor'da kritik genel kurul yapıldı

Arabam.com Konyaspor'un Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 20:36
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Konyaspor'da kritik genel kurul yapıldı. Başkan Özgökçen'den flaş açıklama

Başkan Özgökçen'den flaş açıklama. Konyaspor'da kritik genel kurul yapıldı
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Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen genel kurulda, divan başkanlığına, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan seçildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, göreve geldiklerinde, birlik ve beraberlik içerisinde Konyaspor'u daha iyi yerlere getireceklerinin sözünü verdiklerini, genel kurula katılımın da bu denli yüksek olmasının kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Geçen yıl göreve geldikleri andan itibaren, sportif başarıya önem verdiklerini belirten Özgökçen, "Konyaspor hem futbol hem de basketbol takımıyla geçen sezon oldukça ses getirdi. 2021-2022 sezonunda, Konyaspor tarihindeki en yüksek puanı topladık. Sportif başarı sadece sahada oynanan oyun ve aldığınız skorlarla mümkün olmuyor. Tabiri caizse bir lobi faaliyetini de iyi yönetmeniz gerekiyor. Konyaspor'un tüm haklarını sonuna kadar savunduk." dedi.

Özgökçen, görevi devraldıklarında, dört temel hedef belirlediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Konyaspor futbol takımı, 3-4 sene içerisinde hep ilk 10 takım içerisinde yer alacak. Basamakları yavaş yavaş çıkma hedefimizi var. Bu basamakları yavaş yavaş çıkarken, mali yapınızı da iyi bir şekilde yürütmeniz gerekiyor. İkincisi basketbol takımımızın Süper Lig'e çıkmasıydı. Sürdürülebilir mali yapının oluşturulması, spor kulüplerinin olmazsa olmazı. Konyaspor'un, ulusal ve uluslararası marka değerini yükseltmekti. Takım, ilk 10 içerisinde yer aldıktan sonraki hedefi ise hep ilk 5 içerisinde yer alabilmekti. Konyaspor, hep ilk 5 içerisinde yer almalı. Bu şehir en güzelini hak ediyor. Bundan sonraki esas temel vizyonumuz bu."

Özgökçen Konyaspor futbol takımının mutlaka şampiyon olacağını da dile getirdi.

Yıldız oyuncu transferinin hiçbir zaman gündemlerinde olmadığını aktaran Özgökçen, "Yıldız oyuncu değil, yıldızlaşacak oyuncuları transfer etmeye çalıştık. Süper Lig'de mücadele eden 4 kulübün basketbol takımı var. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Konyaspor. İnşallah basketbolda da futbolda yaptıklarımızı yapabilmenin arzusu içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıda yönetim ve denetleme kurulu faaliyet raporları ile mali raporların okunup ibra edilmesinin ardından, kulüp tüzüğünde yapılan değişiklikler hakkında üyelere bilgi verildi. 608 delegenin oy kullandığı genel gurulda tüzük değişikliği kabul edildi.

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