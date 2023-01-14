14 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Konyaspor 5 atık pil getirene ücretsiz maç bileti verecek

Konyaspor 5 atık pil getirene ücretsiz maç bileti verecek

Arabam.com Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen, "Dönüşüm Tribün Projesi"ne taraftarların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 14:29
Takip Et

Konyaspor'dan anlamlı hareket. 5 atık pil getirene ücretsiz maç bileti verilecek

Konyaspor 5 atık pil getirene ücretsiz maç bileti verecek
+
Aa
-

Özgökçen, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda, "Doğanın Pili Bitmesin" sloganıyla başlattıkları "Dönüşüm Tribün Projesi" hakkında açıklama yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığın himayesinde, Konyaspor ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ortaklığında sürdürülen "Yeşil Tribün" projesiyle sosyal sorumluluk ve farkındalık oluşturmak adına çalışma yürüttüklerini aktaran Özgökçen, projeye katılanların hem maç izlediğini, hem de çevreye katkı sağladığını dile getirdi.

Özgökçen, "Doğanın Pili Bitmesin" sloganıyla yeni uygulamayı başlattıklarını belirterek,"Burada 5 pil getireni maçlarımızda misafir edeceğiz. Yeni bir sosyal sorumluluk projesi. Burada önemli olan Konyaspor'a destek sağlamanın yanında çevremize katkı vermek olduğunu düşünüyorum. Bu noktada Konyalı hemşehrilerimizden destek olmalarını arzu ediyoruz." diye konuştu.

Bir gazetecinin kampanyada bilet sınırlamasını sorması üzerine Özgökçen, "Ayırdığımız bir tribün var, 1200 kişilik tribünün. Bu dolarsa o maç için dolmuş olacak." yanıtını verdi.

Özgökçen, kulübün sürdürdüğü çevreye yönelik projeleri önemsediklerini, yaşanabilir çevreyi hep birlikte oluşturmanın gerekliliğini belirterek, "Bunu yaptığımız takdirde gençlerimize ve geleceğimize daha güzel yarınlar bırakabiliriz. Herkesin bir gayret göstermesi zorunlu diye düşünüyorum.

Atık pil kampanyasının ikinci günündeyiz, 600'ün üzerinde bilet satılmış. Bu atık pet şişe kampanyasını geride bıraktı. İnşallah önümüzdeki maçta bu ilgi daha da artarak devam eder." ifadesini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Biraya indirimcik geldi. Bakın ne kadar oldu
1
﻿Biraya indirimcik geldi. Bakın ne kadar oldu
﻿Biraya indirimcik geldi. Bakın ne kadar oldu
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
2
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
3
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
﻿Bir zamanlar AKP’nin kalesi olarak görülüyordu. Yüzlerce kişi AKP’den istifa edip CHP’ye geçti
4
﻿Bir zamanlar AKP’nin kalesi olarak görülüyordu. Yüzlerce kişi AKP’den istifa edip CHP’ye geçti
﻿Bir zamanlar AKP’nin kalesi olarak görülüyordu. Yüzlerce kişi AKP’den istifa edip CHP’ye geçti
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
5
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
﻿Cemal Enginyurt'tan Süleyman Soylu için şok iddia
6
﻿Cemal Enginyurt'tan Süleyman Soylu için şok iddia
﻿Cemal Enginyurt'tan Süleyman Soylu için şok iddia
﻿Çin işi IPhone 14 Pro çıktı. İşte fiyatı ve özellikleri
7
﻿Çin işi IPhone 14 Pro çıktı. İşte fiyatı ve özellikleri
﻿Çin işi IPhone 14 Pro çıktı. İşte fiyatı ve özellikleri
﻿Erdoğan yılın fotoğrafını seçti
﻿Erdoğan yılın fotoğrafını seçti
﻿Erdoğan yılın fotoğrafını seçti
﻿Dağda gezen adamın bulduğu taş şok etti
﻿Dağda gezen adamın bulduğu taş şok etti
﻿Dağda gezen adamın bulduğu taş şok etti
﻿Çanakkale Lapseki’de icradan satılık tarım arazisi
﻿Çanakkale Lapseki’de icradan satılık tarım arazisi
﻿Çanakkale Lapseki’de icradan satılık tarım arazisi
﻿İzmir Çiğli’de icradan satılık daire
﻿İzmir Çiğli’de icradan satılık daire
﻿İzmir Çiğli’de icradan satılık daire
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.