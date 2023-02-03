Konyaspor da topa girdi: Fenerbahçe maçı öncesi tedirginiz
Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Maç öncesi Fenerbahçe'nin hakem Atilla Karaoğlan hakkında yaptığı açıklamaya Konyaspor'dan cevap geldi.
Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 22:23
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Konyaspor'dan Fenerbahçe açıklaması
İşte o açıklama:
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