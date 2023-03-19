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Ahmet Oğuz'dan Dubois itirafı

Konyaspor'un Galatasaray ile oynadığı maçta Dubois'e faul yaptığı için sarı kart gören Ahmet Oğuz, açıklamada bulundu.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 08:45
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Konyasporlu Ahmet Oğuz özür diledi

Ahmet Oğuz'dan Dubois itirafı
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Galatasaray'ın lgde 14 maçlık galibiyet serisi Konyaspor yenilgisiyle sona erdi. 

Ancak maçta Konyasporlu Ahmet Oğuz'un Galatasaraylı Dubois'in ayak bileğine yaptığı faul ve sarı kart görmesi ön plana çıktı.

Sarı kırmızılılar Ahmet Oğuz'un kırmızı kart görmesi gerektiğini belirterek, hakem Zorbay Küçük'ü eleştirmişlerdi.

Ahmet Oğuz, Beyaz TV'de programa katılarak pozisyonla ilgili konuştu. Konyasporlu futbolcu, "Pozisyonu izledim kırmızı kart görmeliydim. Pozisyonu izlemeden önce yaptığım yorum yanlışmış pozisyonu izledikten sonra onlara da hak veriyorum Dubois'dan da özür diliyorum" şeklinde konuştu.

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