﻿Ahmet Oğuz'dan Dubois itirafı

Galatasaray'ın lgde 14 maçlık galibiyet serisi Konyaspor yenilgisiyle sona erdi.

Ancak maçta Konyasporlu Ahmet Oğuz'un Galatasaraylı Dubois'in ayak bileğine yaptığı faul ve sarı kart görmesi ön plana çıktı.

Sarı kırmızılılar Ahmet Oğuz'un kırmızı kart görmesi gerektiğini belirterek, hakem Zorbay Küçük'ü eleştirmişlerdi.

Ahmet Oğuz, Beyaz TV'de programa katılarak pozisyonla ilgili konuştu. Konyasporlu futbolcu, "Pozisyonu izledim kırmızı kart görmeliydim. Pozisyonu izlemeden önce yaptığım yorum yanlışmış pozisyonu izledikten sonra onlara da hak veriyorum Dubois'dan da özür diliyorum" şeklinde konuştu.