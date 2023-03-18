Okan Buruk'un eleştirdiği Zorbay Küçük'le ilgili Ahmet Çakar'dan flaş yorum

Galatasaray'ın Konyaspor'a 2-1 yenildiği maçtan sonra teknik direktör Okan Buruk, hakemleri eleştirdi.

Buruk, "İki tane kırmızı kart pozisyonu vardı. Birine VAR'dan uyarı gelmedi, Dubois'nın ayağına basılması. Diğeri de Ahmet Oğuz'un pozisyonu. Zorbay Küçük'ün maça etkisi olarak, göstermediği iki kırmızı kartı söyleyebilirim" dedi.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar ise Zorbay Küçük'ü beğendiğini ifade etti. Çakar'ın Sabah gazetesindeki yazısından bir bölüm şöyle:

"Bir-iki ufak faul hatasına rağmen ben hakem Zorbay Küçük'ü çok beğendim. Yavaş yavaş tedirgin ve ezik görüntüsünden uzaklaşıyor, bu çok büyük bir artı. Ayrıca kararlarıyla, davranışlarıyla da çok olumlu bir görünüm sergiledi."