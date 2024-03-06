Konyaspor'un aylık gideri dudak uçuklattı. Yayın gelirlerinde kulüplere verilen zararı canlı yayında açıkladı

Pendikspor galibiyetinden sonra nefeslenen Konyaspor’da moraller düzelirken, Konyaspor başkanı Ömer Korkmaz, birçok konuda açıklamalar yaptı. Konya Olay TV’de Murat Dönmez’in konuğu olan Korkmaz, yeşil-beyazlı kulübün bazı oyunculardan dolayı FIFA’da 7 dosyası olduğunu ve bunların ilk etapta ödenmesinin kolay olmadığını söyledi. Konyaspor başkanı Ömer Korkmaz, yayıncı kuruluş ile yapılan anlaşmaya da değinerek, “Bu anlaşmayı yapan Türkiye Futbol Federasyonu. Yani bu anlaşmada bizlik bir şey yok. 182 milyon dolar karşılığında anlaşma sağlandı. Tabi bu gelir, kulüplere eşit miktarda dağıtılmıyor. Kesintiler oluyor. Bu kesintiler de kulüpleri zorluyor” dedi.

"FIFA’DA 7 DOSYAMIZ VAR"

“Bu dönemde kulüpten ayrılan futbolcularda oldu. Bunların hepsiyle de anlaşarak ayrıldık. FIFA’da olan dosyalardan biri de Muric’in bonservisi bedelinin yarısının ödenmemesi oldu. Muric’in bonservisinin yarısı ödendi yarısı ödenmedi. Konu FIFA’ya gitti. Kulübün burada bir cezası var. M’poku dosyası önümüzde. Doğruyu söylemek gerekirse bu dosyaları kapatma şansımız yok. Bizi ayakta tutacak ödemeleri yapmayı planlıyoruz. Kulüp ilerleyen zamanlarda ceza almasın diye dosya sayısını azaltmaya çalışıyoruz. FIFA’lık olan durumlarda rakamdan ziyade dosya sayısı önemli. Şu an 7 civarında dosyamız var.”

"AYLIK GİDERİMİZ 70 MİLYON TL"

Başkan Ömer Korkmaz, "kulübün aylık gideri 70 milyon TL civarında. Ekonomik olarak zor durumdayız, dolayısıyla da maddi desteğe ihtiyacımız var. Günümüz futbol ekonomisinde gerçekten gider-gelir dengesi çok bozuldu. Bugün biz Konyaspor olarak oyuncu maaşı, personel maaşı ve diğer giderleri hesapladığımızda 70 milyon TL’ye yakın bir ödeme yapıyoruz. Maalesef bu şekilde kulüpler zar zor ayakta duruyor. Sağ olsunlar belediyeler ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın desteğiyle ayakta kalabiliyoruz. Ancak, bu böyle nereye kadar gider, onu da kestiremiyorum.”

"GÖKHAN TÖRE KENDİ İSTEĞİYLE AYRILDI"

“Gökhan Töre hem sakatlığından dolayı hem de forma şansı bulamamasından ötürü burada daha fazla kalamayacağını açıkladı. O yüzden gitmek istediğini söyledi biz de kendisiyle yollarımızı iki hafta önce ayırdık. Gökhan’ın ayrılığı kesinlikle Guilherme Sitya ile yaşamış olduğu bir kavgadan dolayı değildir. Fazla süre bulamadığı için ve ailesine daha yakın olmak için böyle bir karar almış oldu. Biz de kendisine anlayışla yaklaştık ve Konya’dan ayrıldı.”

"GUİLHERME’Yİ SEVİYORUZ"

“Guilherme’nin kaptanlığı yeni alınmadı. Kulüp neyi uygun görürse onu yapar. Kaptanlık görevini yerine getirmemişse kaptanlık alınır. Kaptanlardan sadece saha içi değil saha dışında da sorumluluk bekleriz. Ayrıca Guilherme’nin kaptanlığı yeni alınmadı. Daha önceki maçlarda kaptanlık bandı Soner Dikmen’deydi. Benim çocuklarım da ben de gerçekten Guilherme’yi çok seviyoruz. Olay saha içi performansından dolayı olan bir şey değil. Takım içerisinde herşey yolunda ve sıkıntı yok.”

"TARAFTARLARIMIZ BİZİ YALNIZ BIRAKMASIN"

“Sizin aracılığınız ile buradan tüm taraftarlarımızı Adana Demirspor karşılaşmasına bekliyoruz. Bizim için hiçbir şey bitmedi. Dolayısıyla camia olarak rehavete kapılmamamız gerekiyor. Adana Demirspor her ne kadar önemli oyuncularını kaybetmiş olsa da, güçlü bir takım. Onun için de bu maçta tribünlerimizi bayram yerine çevirmeliyiz ve bu maçı hep birlikte oynamalıyız.”

"ÜRÜNLERİMİZDE YÜZDE 50 İNDİRİM VAR"

“Konyaspor Store’den alınacak olan her türkü ikinci ürüne yüzde 50 indirimimiz olacak. Pazar akşamına kadar bu kampanya devam edecek. Passolig bu sezon aslında bitiyor. Sanki kalkıyormuş gibi bir hava oluştu. Kulüpler Birliği’nde bunu konuştuk. İsmi Passolig olmaz misal e-bilet olur. İnceleyip bakacağız. Kulübün haklarını en iyi seviyede korumak istiyoruz. Yeni sezon çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni sezonda 4 farklı formamız olacak. 1 tanesini taraftarlarımızın tasarlamasını istiyoruz.”

(Recep Çınar)