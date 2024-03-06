Duayen foto muhabir Vedat Yangın’ın durumu iyiye gidiyor

Yaklaşık 1 yıl önce geçirdiği beyin ameliyatı sonrasında yoğun bakıma alınan Vedat Yangın kötü günleri geride bırakarak hızla iyileşiyor.

Beykoz da ki evinde her gün eşi Havva hanım ve fizyoterapist yönetiminde çalışmalarını sürdüren Vedat Yangın'ın durumu günden güne iyiye gidiyor.

Sol elinde ve ayağında his kaybı bulunan Vedat abi, haftada 3 gün fizyoterapist eşliğinde yaptığı çalışmalar neticesinde yavaş yavaş yürümeye başladı.

Geçirdiği ağır hasatlık sonrasında bile neşesinden bir şey kaybetmeyen duayen foto muhabiri abimiz herkese selamı var. Vedat abimiz en kısa sürece iyileşerek yine çok sevdiği mesleğine ve makinasına kavuşmanın hayalini kuruyor.