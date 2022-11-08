Koop bakkal olabilmenin şartları açıklandı. 3 bin noktada satılacak

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü TRT Haber'de KOOP Bakkal projesinin detaylarını anlattı. Aydın, "2023 yılının ilk yarısında vatandaşlarımız Tarım Kredi market ürünlerini asgari 3 bin noktada bulacak" dedi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, TRT Haber'de merak edilenleri yanıtladı.

Hüseyin Aydın'ın konuşmasından “81 ilimizde ve 500 ilçemizde Tarım Kredi market olarak hizmet veriyoruz. Daha çok tüketiciye ulaşmak adına iş ortakları ediniyoruz. 2023 yılının ilk yarısında vatandaşlarımız Tarım Kredi market ürünlerini asgari 3 bin noktada bulacak” ifadelerini kullandı.

KOOP BAKKAL OLMANIN ŞARTLARI

Show Haber'de yer alan habere göre, Koop bakkal olabilmek için en az 5 yıllık esnaf olma şartı aranırken, koop bakkal anlaşması yapan bakkal veya marketler dükkanlarının önüne uyarı levhaları asacak.

6 İLDE BAŞLAYACAK

Anlaşmalı bakkallar bir rafını Tarım Kredi Kooperatifi ürünlerine ayıracak. Bakkallara ürünler iskontolu şekilde verilecek.

Pilot uygulama önce 6 ilde hayata geçirilecek, sonra yaygınlaştırılacak.