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Koop bakkal olabilmenin şartları açıklandı. 3 bin noktada satılacak

Tarım Kredi Kooperatifi ürünlerinin bakkallarda satılacağı açıklanmıştı. Koop bakkal olabilmenin şartları belli oldu.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 16:22
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Koop bakkal olabilmenin şartları açıklandı. 3 bin noktada satılacak

Koop bakkal olabilmenin şartları açıklandı. 3 bin noktada satılacak
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü TRT Haber'de KOOP Bakkal projesinin detaylarını anlattı. Aydın, "2023 yılının ilk yarısında vatandaşlarımız Tarım Kredi market ürünlerini asgari 3 bin noktada bulacak" dedi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, TRT Haber'de merak edilenleri yanıtladı.

Hüseyin Aydın'ın konuşmasından “81 ilimizde ve 500 ilçemizde Tarım Kredi market olarak hizmet veriyoruz. Daha çok tüketiciye ulaşmak adına iş ortakları ediniyoruz. 2023 yılının ilk yarısında vatandaşlarımız Tarım Kredi market ürünlerini asgari 3 bin noktada bulacak” ifadelerini kullandı.

KOOP BAKKAL OLMANIN ŞARTLARI
Show Haber'de yer alan habere göre, Koop bakkal olabilmek için en az 5 yıllık esnaf olma şartı aranırken, koop bakkal anlaşması yapan bakkal veya marketler dükkanlarının önüne uyarı levhaları asacak.

6 İLDE BAŞLAYACAK
Anlaşmalı bakkallar bir rafını Tarım Kredi Kooperatifi ürünlerine ayıracak. Bakkallara ürünler iskontolu şekilde verilecek.

Pilot uygulama önce 6 ilde hayata geçirilecek, sonra yaygınlaştırılacak.

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Abbas
8.11.2022 16:53
Sayın Prof bakan önemli olan satacak mal bulunmasıdır, satılacak yer çok, gerisi havanda su döğmektir, ama ağzı olan konuşur doğru veya yanlış, doğruyu bulmak vatandaşa kalmış  
 
mehmet
8.11.2022 16:45
iktidar fabrikaları sattı.. bakkal işletmeciligine soyundu  
 
ANLARDIK BU SARTLARI TURK VATANDASIN DAN İSTEMEK ENDİŞE VERİCI. SURIYELILER GELDIKLERI GIBI DUKKANLARINI AÇTI? ŞART KOŞULMADI
8.11.2022 16:42
ESNAF YAPILAN SARTLAR SURIYELIYE AFGANISTANLI DUKKAN AÇANLARA YAPILSAYDI  
 
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