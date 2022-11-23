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Ezgi Mola'nın acı kaybı. 'Ben ne yapacağım şimdi'

Sosyal medya hesabından geçen yıl köpeği Suşi'nin hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan oyuncu Ezgi Mola bu defa da diğer köpeği Kuki'yi kaybettiğini duyurdu.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 19:44
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Köpeği Kukinin kaybıyla üzüntüye boğulan Ezgi Mola acı haberi Instagram hesabından duyurdu

Ezgi Mola'nın acı kaybı. 'Ben ne yapacağım şimdi'
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En son TRT 1'deki Masumlar Apartmanı dizisideki Safiye karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan ünlü oyuncu Ezgi Mola, köpeğini kaybetti.

Mola'nın bir süredir hasta olduğu bilinen köpeği Kuki hayatını kaybetti. Mola, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Oyuncu, daha önce de köpeği Suşi'yi kaybetmenin acısını yaşamıştı.

Mola, Kuki'nin ölüm haberini Instagram'dan duyurdu.

SUŞİ'NİN ARDINDAN KUKİ'Yİ DE KAYBETTİ

Ünlü oyuncu, geçen yıl da köpeği Suşi'yi kaybetmenin acısıyla sarsılmıştı. Mola, üzüntüsünü takipçileriyle paylaşmış ve köpeğine "Teşekkürler Suşi'm..." sözleriyle veda etmişti.  Mola'nın gönderisine takipçileri başsağlığı mesajlarıyla yanıt vermişti.

"BEN NE YAPACAĞIM ŞİMDİ?"

Kuki'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Mola, Instagram hesabından köpeği ile art arda fotoğraflarını paylaştı.  Oyuncu, paylaşımına "Selam söyle Suşi’ye! Ben napıcam şimdi Kuki..." notunu düştü. Mola'nın gönderisinin altına oyuncu arkadaşlarından destek ve başsağlığı mesajları yağdı.

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