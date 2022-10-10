Ünlü fenomen Ezgi Mola’nın Altın Portakal kıyafetiyle dalga geçti! Güzel oyuncudan cevap gecikmedi

Oyuncu Ezgi Mola, 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne elbisesiyle damga vurdu. Festivalde siyah elbisesiyle tüm ilgileri üzerine çeken Mola, siyah kalp emojisiyle birlikte o günden karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ezgi Mola, o paylaşımının ardından sosyal medyada gündem oldu. Elbisesindeki detaylar dikkat çekerken ünlü fenomen o paylaşımla Mola'yı ti'ye aldı. Özellikle son dönemde Müge Anlı'yı canlandırdığı videolarla gündeme gelen Tansu Dayan, bu seferde hedefe Ezgi Mola'yı aldı.

Siyah elektrik bandıyla Ezgi Mola'nın elbisesine benzer elbise ortaya çıkaran ünlü fenomen Tansu Dayan, ünlü oyuncunun o pozuyla beraber fotoğrafını paylaştı. Tansu Dayan o poza, "Burda iyi SOS oynanır" notunu düştü.

"ÇABANA SAĞLIK..."

Ünlü fenomenin paylaşımıyla eğlenen Ezgi Mola, o paylaşımın altına, 'Tansu’cum çabana sağlık, çıkarırken yardımcı olurum ihtiyacın olursa'' yorumunu düştü.



