6 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Merve Dizdar'dan Masumlar Apartmanı itirafı: Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve ben psikolojik destek aldık

Merve Dizdar'dan Masumlar Apartmanı itirafı: Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve ben psikolojik destek aldık

Ceyda Düvenci, NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler'inde son dönemin en dikkat çeken oyuncularından Merve Dizdar'ı ağırladı. Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı Gülben karakteriyle hafızalara kazınan Dizdar oyunculuğundan filmlerine, son filmi Tamirhane'den Masumlar Apartmanı'na, özel yaşamından tutkularına, hayvan sevgisine dek pek çok konuda bilinmeyenleri anlattı.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 13:02
Takip Et

Merve Dizdar: Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve ben psikolojik destek aldık

Merve Dizdar'dan Masumlar Apartmanı itirafı: Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve ben psikolojik destek aldık
+
Aa
-

"Çok keyifli bir dönemimdeyim. İş hayatım çok keyifli, çok mutluyum" diyen Merve Dizdar, NTV ekranlarında özel yaşamıyla ilgili ilgi çekecek açıklamalara imza attı.

"Hayatımda oyunculuktan başka hiçbir şey düşünmedim ve yapmadım. Şunu yap Merve deseler yandık, baştan öğrenmem lazım" diyen Dizdar, "Selvi Boylum Al Yazmalım'ı her izlediğimde ağlarım" dedi. 

ÜNLÜ OLDU AYRILDI DEDİLER

Özel hayatına değindiği sohbetlerinde ise son derece samimi olan Merve Dizdar, "Ünlü oldu ayrıldı dediler. Gürhan şu hayatta en güvendiğim insanlardan biri" dedi. 

PSİKOLOJİK DESTEK ALDIK

2 sezon boyunca rol aldığı ve çok ses getiren Masumlar Apartmanı konusun açıldığında ise Merve Dizdar, yine tüm samimiyetiyle cümle kurdu. Ceyda Düvenci'nin "Psikolojik destek aldın mı?" sorusuna şöyle yanıtladı: "Tabii. Aldık. Bi gün evde perdelerim kapalı oturuyorum, her zaman perdelerimi açarım güneş girsin, prodüksiyon beni alıncaya kadar öyle oturmuşum, gitmişim, Ezgi de ben de Birkan da hepimiz dağılmışız... Hoppidi hoppidi gidemiyorsun ki sete! Ehliyetimi bile Masumlar Apartmanı'ndan sonra aldım. Arabayı aldım, garip bir özgürlük hissettim" 
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Karabük’te antik kentte sağlık tanrısının adının yazılı olduğu taş bulundu
1
﻿Karabük’te antik kentte sağlık tanrısının adının yazılı olduğu taş bulundu
﻿Şeyma Subaşı'nın çöl partisinde giydiği açık elbise olay oldu. Sevgilisini birde kucağına aldı
2
﻿Şeyma Subaşı'nın çöl partisinde giydiği açık elbise olay oldu. Sevgilisini birde kucağına aldı
﻿ORC İstanbul anketinde Sarıgül sürprizi
3
﻿ORC İstanbul anketinde Sarıgül sürprizi
﻿Melih Gökçek’in kanalında Erdoğan’ı kızdıracak sözler. Spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz konuşmaya başladı sunucu neye uğradığını şaşırdı
4
﻿Melih Gökçek’in kanalında Erdoğan’ı kızdıracak sözler. Spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz konuşmaya başladı sunucu neye uğradığını şaşırdı
﻿Eyvah! Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike. Yeni göç dalgası mı geliyor
5
﻿Eyvah! Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike. Yeni göç dalgası mı geliyor
﻿Uzmanından korkutan böbrek taşları uyarısı
6
﻿Uzmanından korkutan böbrek taşları uyarısı
﻿İBB'den elinden alınan yalılara neden çöküldüğü ortaya çıktı. Yalıların içinden olay görüntüler. Ooo Otel şantiyesine döndürülmüş
7
﻿İBB'den elinden alınan yalılara neden çöküldüğü ortaya çıktı. Yalıların içinden olay görüntüler. Ooo Otel şantiyesine döndürülmüş
﻿Suç makinelerine şafak operasyonu
﻿Suç makinelerine şafak operasyonu
﻿Suç makinelerine şafak operasyonu
﻿8 ayda bakın kaç gayrimenkul satış işlemi yapıldı
﻿8 ayda bakın kaç gayrimenkul satış işlemi yapıldı
﻿8 ayda bakın kaç gayrimenkul satış işlemi yapıldı
﻿Real Madrid'in yıldızı Alaba Türkiye'den tuttuğu takımı açıkladı
﻿Real Madrid'in yıldızı Alaba Türkiye'den tuttuğu takımı açıkladı
﻿Real Madrid'in yıldızı Alaba Türkiye'den tuttuğu takımı açıkladı
﻿Afrika Yeşil Devrim Forumu, Kigali'de başladı
﻿Afrika Yeşil Devrim Forumu, Kigali'de başladı
﻿Afrika Yeşil Devrim Forumu, Kigali'de başladı
﻿'Çocuk bakım kuruluşları'na ilişkin yeni yönetmelik yayımlandı
﻿'Çocuk bakım kuruluşları'na ilişkin yeni yönetmelik yayımlandı
﻿'Çocuk bakım kuruluşları'na ilişkin yeni yönetmelik yayımlandı
﻿Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama
﻿Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama
﻿Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama
﻿Bolu'daki 31 yıllık yangın gözcüsü: Burası benim ekmek teknem
﻿Bolu'daki 31 yıllık yangın gözcüsü: Burası benim ekmek teknem
﻿Bolu'daki 31 yıllık yangın gözcüsü: Burası benim ekmek teknem
﻿Adıyaman'da 1800 yıllık keşif
﻿Adıyaman'da 1800 yıllık keşif
﻿Adıyaman'da 1800 yıllık keşif
﻿16 yaşındaki çocuk babasından kaçarken balkondan atladı
﻿16 yaşındaki çocuk babasından kaçarken balkondan atladı
﻿16 yaşındaki çocuk babasından kaçarken balkondan atladı
﻿Flaş... Flaş... Gülşen'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
﻿Flaş... Flaş... Gülşen'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
﻿Flaş... Flaş... Gülşen'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
﻿Kırklareli'nde 226 düzensiz göçmen yakalandı.
﻿Kırklareli'nde 226 düzensiz göçmen yakalandı.
﻿Kırklareli'nde 226 düzensiz göçmen yakalandı.
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.