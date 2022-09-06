Merve Dizdar'dan Masumlar Apartmanı itirafı: Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve ben psikolojik destek aldık

"Çok keyifli bir dönemimdeyim. İş hayatım çok keyifli, çok mutluyum" diyen Merve Dizdar, NTV ekranlarında özel yaşamıyla ilgili ilgi çekecek açıklamalara imza attı.

"Hayatımda oyunculuktan başka hiçbir şey düşünmedim ve yapmadım. Şunu yap Merve deseler yandık, baştan öğrenmem lazım" diyen Dizdar, "Selvi Boylum Al Yazmalım'ı her izlediğimde ağlarım" dedi.

ÜNLÜ OLDU AYRILDI DEDİLER

Özel hayatına değindiği sohbetlerinde ise son derece samimi olan Merve Dizdar, "Ünlü oldu ayrıldı dediler. Gürhan şu hayatta en güvendiğim insanlardan biri" dedi.

PSİKOLOJİK DESTEK ALDIK

2 sezon boyunca rol aldığı ve çok ses getiren Masumlar Apartmanı konusun açıldığında ise Merve Dizdar, yine tüm samimiyetiyle cümle kurdu. Ceyda Düvenci'nin "Psikolojik destek aldın mı?" sorusuna şöyle yanıtladı: "Tabii. Aldık. Bi gün evde perdelerim kapalı oturuyorum, her zaman perdelerimi açarım güneş girsin, prodüksiyon beni alıncaya kadar öyle oturmuşum, gitmişim, Ezgi de ben de Birkan da hepimiz dağılmışız... Hoppidi hoppidi gidemiyorsun ki sete! Ehliyetimi bile Masumlar Apartmanı'ndan sonra aldım. Arabayı aldım, garip bir özgürlük hissettim"

