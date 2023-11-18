Kopenhag'da Galatasaray paniği. Tir tir titriyorlar

Danimarka ekibi Kopenhag, 12 Aralık'ta Galatasaray ile oynayacakları kritik karşılaşma öncesi harekete geçti. Deplasmandaki Bayern Münih ve Manchester United maçlarında tribünde Sarı-Kırmızılı taraftarların fazla olmasını göz önünde bulunduran Danimarkalı yetkililer bir duyuru yayınladı.

Danimarka ekibi bugün resmi siteden yaptığı duyuru ile Kopenhaglı taraftarların maç biletlerini Galatasaraylı taraftarlara satmamasını istedi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Parken Stadyumu'ndaki 2 Şampiyonlar Ligi maçında da sorun yaşanmadı. Son maç Galatasaray karşısında oynanacak ve sorun yaşanmaması için biletlerinizi koruyun. Biletler diğer maçlar gibi şimdiden tükendi. Bayern Münih ve Manchester United maçlarında Galatasaray taraftar gruplarının stadyumlara girdiğini gördük. Bunun yaşanmaması ve gruptan çıkma mücadelesinde takımınızı desteklemek için stadyumda yerinizi alın."

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda gruptan çıkma mücadelesi veren Kopenhag ve Galatasaray 4'er puanla 2 ve 3. sıraları paylaşıyor. Son grup maçında Kopenhag ve Galatasaray, 12 Aralık Salı günü TSİ 23.00'te Parken Stadyumu'nda karşılaşacak.

Galatasaray taraftarı Allianz Arena'da şov yapmıştı.

Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Old Trafford Stadı'nda da Galatasaray'a tam destek vermiş, bir Manchester United taraftarı da görüntüleri çekip tepki göstermişti.