Köprü geçiş garantileri bayramlarda bile tutmuyor. Vatandaşın vergisi yandaşa akıyor

Köprü geçişlerinde yüklenici firmalara verilen garantiler kasayı boşaltıyor. Bayram tatilinin ilk günü olan 24 Haziran Cumartesi günü bile bu geçiş garantisi tutmadı.

Köprü geçiş garantileri bayramlarda bile tutmuyor. Vatandaşın vergisi yandaşa akıyor

Geçen yıl açılan 1915 Çanakkale Köprüsü için devletin kasasından müteahhit firmalara ödenecek milyarlarca lira şimdiden kesinleşmeye başladı.

Yap-işlet-devret modeliyle yapılan köprü için Daelim-Limak-SK-Yapı Merkezi Ortak Girişimi’ne yıllık 16 milyon 425 bin araç geçiş garantisi verildi.

GARANTİ GEÇİŞ 45 BİN, REKOR GEÇİŞ 22 BİN 267…

Bu hesaba göre köprüden aylık 1 milyon 368 bin, günlük ise 45 bin araç geçmesi gerekiyor. Ancak 9 günlük bayram tatilinin ilk günü olan 24 Haziran Cumartesi günü bile bu geçiş garantisi tutmadı.

BirGün’de yer alan habere göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “1915 Çanakkale Köprüsü'nden 22 bin 267 araç geçişi ile rekor kırdık” dedi.

MENEMEN-ALİĞA-ÇANDARLI OTOYOLU ANCAK YARISINI YAKALADI

Bir diğer araç geçiş garantisi tutmayan proje ise Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu oldu. Günlük 35 bin aracın geçeceğinin garanti edildiği otoyolu 24 Haziran Cumartesi günü 18 bin 606 araç kullandı.

Bakan Uraloğlu bu sayıyı da rekor diye duyurdu. İki proje için açıklanan rekor sayılar geçiş garantilerini karşılamıyor.

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