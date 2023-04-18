Limak Uludağ vatandaşı göz göre göre soyuyor

Balıkesir’in Akçay ilçesi Altınkum Mahallesi İkizevler Sitesi sakinleri Limak Uludağ Elektrik’ten illallah etmiş durumda.

Sitenin inşaatının bitişi sonrası müteahhit İkram, E. gerekli belgeleriyle beraber site elektriğinin şantiye elektriğinden çıkartılması ve hane elektriğine çevrilmesi için Limak Uludağ Elektriğe başvurusunu yaptı.

Ancak arada 1 seneden fazla süre geçmesine rağmen Limak Uludağ Elektrik halen sitenin elektriğini hane elektriğine çevirmedi. Bunun nedeni olarak ise TRAFO olmamasını gösterdiler.

1 seneden fazladır ödemeleri gereken elektrik kullanım bedelinin 2.5 katını ödemek zorunda kalan mağdurlar, Limak Uludağ Elektrikle gerçekleştirdikleri görüşmelerde, belgelerinin tamam olduğu, sorunun firmadan kaynaklandığı yanıtını aldı.

Mağdur vatandaşlara verilen cevapta, “TRAFO YOK. İhale açtık. İlk ihaleyi kazanan firma kur farkı nedeniyle işi bıraktı, ikinci ihalede iptal, edildi şu an 3.ihale yapıldı. Sorununuz 2023 yılının sonunda çözülecek” ifadeleri kullanıldı.

Yani zaten 1 seneden fazladır 2.5 katı fazla elektrik parası ödemek zorunda kalan vatandaşlar 8 ay daha fazla para ödemeye devam edecek.

Örneğin 200 lira fatura ödemesi gereken vatandaşlar 500 lira fatura bedeli ödemek zorunda kalacak!

LİMAK ULUDAĞ’IN KESESİ BEDAVADAN ŞİŞMEYE DEVAM EDECEK. VATANDAŞ İSE KARA KARA DÜŞÜNECEK BİNLERCE LİRA TUTAN FATURA NASIL ÖDENECEK DİYE!

İşin tuhaf yanı şu İstanbul Avrupa Yakası’nda BEDAŞ, Anadolu Yakasında ise EDAŞ böyle bir durumla karşılaştığınızda bölgede TRAFO OLMASA DAHİ geliyor elektrik saatini takıyor ve elektriği ev elektriğine çeviriyor.

LİMAK Uludağ bunu yapmıyor çünkü vatandaştan fazla para almak varken neden çözüm bulsunlar ki!

Mağdurlar, “TRAFO YOKSA HANE ÜZERİNDEN FATURA EDİN” diyor.

Uludağ Elektrik diyor ki olmazzzz.

“TEKNİK OLARAK YAPAMIYORUZ”

Eeee teknik olarak vatandaşın parasını alırken bir sorun yok ama?

İşin özü şu, yandaş Nihat Özdemir’in sahipliği döneminde de geçen sene İngilizlere satıldıktan sonra da LİMAK ULUDAĞ ELEKTRİK, vatandaşın sorununa çözüm bulmak yerine vatandaşı sömürmeye devam ediyor.

Türkiye’de hak, hukuk, adalet olmadığı için hiçbir devlet kurumu, yetkilisi de çıkıp demiyor ki

KARDEŞİM SEN BİZİM VATANDAŞIMIZI MAĞDUR EDEMEZSİN!

BUNU DEMEYENLER HER SEFERİNDE

“MİLLETE HİZMETKAR OLARAK GELDİKLERİNİ SÖYLEYENLER”

2010’da 940 milyon dolara özelleştirilen ve geçtiğimiz seneye kadar yandaş Nihat Özdemir’de olan kurum şu an İngilizlere satılmış durumda!

Dün, yerli ve milli yandaşlar özelleştirme adı altında peşkeş çekilen kurumlar aracılığıyla vatandaşı sömürüyordu, bugün ise elin İngiliz’i!

Devlet ise eli cebinde tüm olup biteni izlemekle yetiniyor!

LİMAK ULUDAĞ TARİFESİ ŞÖYLE:

Ev (Mesken) Düşük Kademe: 1.4744TL/kWh

Ev (Mesken) Yüksek Kademe: 2.2116TL/kWh

İş Yeri (Ticarethane) Düşük Kademe: 2.8379TL/kWh

İş Yeri (Ticarethane) Yüksek Kademe: 3.7839TL/kWh

Sanayi AG: 3.67TL/kWh