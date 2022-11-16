Dev gemi üzerinden geçtikleri köprüye çarptı. Köprünün üstündeki arabadan çektiler

Sosyal medyada yayınlanan ve Brezilya’da kaydedildiği belirtilen görüntülerde bir geminin altından geçirilmed istendiği köprüye çarptığı anlar gündem oldu. Paylaşımda geminin Rio de Janeiro’da bulunduğu belirtilen köprüye çarptığı görülüyor. Rio Federal Trafik Polisi’nin aktardığına göre kazadan sonra köprünün iki yönlü trafiğe kapatıldı.

Söz konusu sosyal medyada paylaşılan videoda, o anları kaydeden bir kişinin aracıyla köprüden geçtiği görüldü. Videonun son anlarında ise büyük bir patlama yaşandı.

Aktarılan bilgiye göre olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.