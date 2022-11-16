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Dev gemi üzerinden geçtikleri köprüye çarptı. Köprünün üstündeki arabadan çektiler

Brezilya'daki bir geminin, köprüye çarptığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler geminin çarptığı köprüden geçen bir aracın içinden kaydedildi. 

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 13:42
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Köprünün üstündeki arabadan çektiler. Dev gemi üzerinden geçtikleri köprüye çarptı

Dev gemi üzerinden geçtikleri köprüye çarptı. Köprünün üstündeki arabadan çektiler
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Sosyal medyada yayınlanan ve Brezilya’da kaydedildiği belirtilen görüntülerde bir geminin altından geçirilmed istendiği köprüye çarptığı anlar gündem oldu. Paylaşımda geminin Rio de Janeiro’da bulunduğu belirtilen köprüye çarptığı görülüyor. Rio Federal Trafik Polisi’nin aktardığına göre kazadan sonra köprünün iki yönlü trafiğe kapatıldı. 

Söz konusu sosyal medyada paylaşılan videoda, o anları kaydeden bir kişinin aracıyla köprüden geçtiği görüldü. Videonun son anlarında ise büyük bir patlama yaşandı.

Aktarılan bilgiye göre olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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