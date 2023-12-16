Çocuğunuzda bu belirtiler varsa hemen doktora götürün. Korkutan hastalık yayılıyor

Çocuk Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Semih Ayta, çocuklarda migrenin yaygın olduğunu ve ailede migren veya araba tutma öyküsü bulunan çocuklarda migren belirtilerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin 5 binden fazla çocuk üzerinde yürüttüğü çalışmaya göre, Türkiye'deki 0-18 yaş arası çocukların en az %10-14'ünde çocukluk çağı migreni görülmekte olduğu bildirildi.

Çocuk Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Semih Ayta, çocukların en az yüzde 10 - 14'ünde çocukluk çağı migreni görüldüğünü belirtti.

Ayrıca Semih Ayta, “Ailede migren, araba tutma öyküsü varsa, çocuk sıkıntıyla alnını, başını tutuyor, yaptığı aktiviteyi bırakıyor, buna bulantı da eşlik ediyorsa dikkat edin” sözleriyle uyardı.

Özellikle, ailede migren öyküsü olan ve sık sık kusma gibi belirtiler gösteren küçük çocuklarda migren olasılığının yüksek olduğunun altı çizildi.

Ayta, yenidoğanların da ağrı hissedebildiğini ve ağrılı deneyimlere maruz kalan yenidoğanların ileride daha fazla baş ağrısı yaşayabileceğini dile getirdi.

Ergenlik dönemindeki çocuklarda gerilim tipi baş ağrıları yaygındır ve genellikle uzun süre bilgisayar kullanımı veya stres gibi nedenlerden kaynaklanır. Bu ağrılar şiddetli olmayabilir ve sıklıkla boyun arkasından başlar.

Doç. Dr. Ayta, ailede migren öyküsü olan ve belirli belirtiler gösteren çocuklarda migren olasılığının yüksek olduğunu belirti.

Migren tedavisinde yaşam tarzı değişiklikleri öneriler şu şekilde sıraladı:

Sabahları kahvaltı yapmak, düzenli uyumak ve su içmek gibi…

Bazı yiyecek ve içeceklerin migreni tetikleyebileceği ve ciddi baş ağrıları durumunda acil servise başvurulması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, doğru teşhis için bütüncül bir değerlendirme önemli olduğunun altı çizildi.