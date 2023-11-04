Seyirlik bunlar seyirlik. Milyonlarca liralık lüks otomobiller İstanbul'da vitrine çıktı

Dünyanın en lüks otomobilleri olarak kabul edilen Rolls Royce, Bentley, Aston Martin, Ferrari ve Porsche gibi ünlü markaların araçları İstanbul'da meraklılarıyla buluştu.

KAYNAK: AA
Seyirlik bunlar seyirlik. Milyonlarca liralık lüks otomobiller İstanbul'da vitrine çıktı

Rollls Royce, Bentley, Aston Martin, Ferrari, Maserati ve Lamborghini...

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Dünyanın en pahalı araba modelleri arasında bulunan, yenilikçi ve özgün tasarımlarıyla dikkati çeken lüks otomobiller, İstanbul'daki AVM'de görücüye çıktı.

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Etkinlikte, aralarında Rolls Royce, Bentley, Aston Martin, Tesla, Ferrari, Maserati, Audi, Lamborghini, Mercedes, BMW ve Porsche'un bulunduğu milyon dolarlık arabalar, meraklılarıyla buluştu.

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Ziyaretçilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Rolls Royce'un Spectre, Bentley'in Continental, Ferrari'nin F12 ve 458, Maserati'nin Laventa ve Corvette C7 modelleri de sergileniyor.

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Hepsinin fiyatı 25 milyon liranın üzerinde...Yaklaşılması bile güç...

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Bakan dönüp bir daha bakıyor ama fiyatların yanına bile yaklaşmak hayal ötesi...

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Lamborghini Huracan, Aventador, Gallardo ve Urus modelleriyle, Mercedes ise SLS AMG ve Brabus araçlarıyla ziyaretçilerin karşısına çıktı.

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