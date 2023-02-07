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Ölü sayısı 8 kat artabilir. DSÖ’den korkutan Türkiye açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü, meydana gelen depremler nedeniyle ölü sayısının 8 kat artabileceği konusunda uyarması korkuttu.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 09:54
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Depremde ölü sayısı 8 kat artabilir

Ölü sayısı 8 kat artabilir. DSÖ’den korkutan Türkiye açıklaması
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle 2 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybettiği bildirildi. Depremde, 14 binden fazla vatandaşımız ise yaralandığı ifade edildi.

Türkiye, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremle sarsıldı.

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde şu ana kadar 2 bin 921 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

DSÖ: ÖLÜ SAYISI 8 KAT ARTABİLİR

Dünya Sağlık Örgütü, enkazlarda daha fazla ölü sayısı olabileceğini belirterek, deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin 8 kat artabileceği konusunda uyardı.

CNN’de yer alan habere göre, depreme ilişkin açıklama yapan DSÖ’nün Avrupa’dan sorumlu üst düzey yetkilisi Catherine Smallwood, “Maalesef depremlerde hep aynı şeyi görüyoruz. Ölen ya da yaralanan sayısı önümüzdeki haftalarda önemli ölçüde artabilir” sözlerini kullandı.

Smallwood, kötü hava koşullarının bölgede tehlikeleri artıracağını da sözlerine ekledi.

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vatansever
7.02.2023 10:10
6000 bina yıkıldı deniyor çarp 10 ile en az 60.000 ölü demektir 8 kattan daha fazla  
 
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