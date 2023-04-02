'2021 yılında yaklaşık 10,6 milyon yeni hasta ortaya çıktı'

Editör: Naim Arıoğlu

Fırat Üniversitesi Hastanesi Eğitim Birimi tarafından tüberküloza yönelik bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte tüberküloz hakkında bilgiler verildi.

Tüberküloz hakkında bilgi veren Halk sağlığı Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi İrem Bulut, “Tüberküloz hastalığının sağlam kişilere bulaşmasının önlenmesinde en önemli faktör, hastalara hızlı tanı konularak en kısa sürede ilaç tedavisine başlanmasıdır. İlaç tedavisine başlanmayan hastalar yaşadıkları evde, çalıştıkları ortamda hastalığı bulaştırmaya devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü tahminlerine göre dünya genelinde 2021 yılında yaklaşık 10,6 milyon yeni tüberküloz hastası ortaya çıkıyor ve 1.4 milyon insan tüberkülozdan hayatını kaybediyor” dedi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gamze Kırkıl ise “Tüberküloza Mycobacterium Tuberculosis basil neden oluyor. Tipik olarak akciğerleri etkileyen (pulmoner TB) aynı zamanda akciğer dışı tutulum da gösteren bir enfeksiyon hastalığıdır. Tüberkülozda kısa süreli standart tedavi rejimleri seçilmesi gerekiyor.

İlaçların doğrudan gözetimli tedavi ile ve yeterli süre kullanılması gerekiyor. Tüberküloz hastaları tüm tedavi süresince ilaçlarının her dozunu bir görevli ya da sorumlu kişinin gözetiminde içmesi ve bu durumun kaydedilmesi gerekiyor” diye konuştu.