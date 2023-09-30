Koronavirüs kabusu hortladı. Korkunç artış başhekimliklere gönderilen yazıyla ortaya çıktı

Ankara Hacettepe Hastanesi’nde Perşembe günü ilgili birimler ve başhekimliklere gönderilen yazıda, 24 saat içinde corona virüsü testlerinde pozitiflik oranının yüzde 3'ten yüzde 20'ye çıktığı ve aynı ünitede çalışan üç sağlık çalışanının testinin de pozitif olduğu ortaya çıktı.

Koronavirüs kabusu hortladı. Korkunç artış başhekimliklere gönderilen yazıyla ortaya çıktı

Üniversite rektörlüğünün Sağlık Hizmetleri Birimi, Erişkin Hastanesi Başhekimliği ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi'ne gönderdiği uyarı yazısında hasta bakım alanlarında tüm hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarının maske kullanması gerektiği vurgulandı.

Birimlere ve başhekimliğe gönderilen yazı şu şekilde:

“Son 24 saat içinde hastanemizde yapılan SARS-COV-2 PCR testlerinde pozitiflik oranı yüzde 3'ten yüzde 20'lere kadar ulaşmıştır.

Bununla birlikte aynı ünitede çalışmakta olan üç personelinde SARS-COV-2 PCR testi pozitif olarak raporlanmıştır.

Damlacık solunum yolu ile bulaşan tüm enfeksiyonların bulaşının önlenmesinde hasta bakım alanlarında maske takma kuralı (tüm personel ve hasta, hasta yakınları için) devam etmekte olup hayati önem arz etmektedir.

Hastanenin tüm personelinin ve hasta, hasta yakınlarının maske uyumuna devam etmesi ve maske uyumunun tüm birimlerde birim sorumluları tarafından iç denetimin sağlanması gerekmektedir.”

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TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ'NDEN UYARI

Rektörlüğün yazısını paylaşan Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı'nı önlem almaya çağırarak “Covid 19 virüsü değişik varyantlar ile ülkemizde yayılım göstermektedir.

PCR testlerinin az yapılmasına karşın, evlerde yapılan hızlı testlerden vakaların çoğalmaya başladığını öğreniyoruz.

Tekrar eski günlere geri dönmemek için Sağlık Bakanlığının aldığı önlemler açıklanmalı” uyarısında bulundu.

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