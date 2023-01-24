Kosova ve Sırbistan yeniden gerildi

Kosova polisince yapılan açıklamada, araca polislerin hayatının doğrudan tehlikeye atıldığı gerekçesiyle ateş açıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Kontrol noktasında görevli polis birimi, hareket halindeyken Kosova polisi aracına çarparak polis memurlarının hayatlarını doğrudan tehlikeye atan bir arabayı durdurmaya çalıştı. Polis memurları kendilerine yönelik tehlikeyi etkisiz hale getirmek için araca ateş açtılar." ifadelerine yer verildi.

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla da sosyal medya hesabından, Kosova polisine karşı şiddete müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

Leposaviç'te meydana gelen olaydan derin endişe duyuyoruz. Araçtaki iki kişi polis kontrol noktasından kaçmaya çalıştı. Kasten Kosova polisi aracına çarptılar ve polislerin hayatını tehlikeye attılar. Polis memurları durumu etkisiz hale getirmek için araca ateş etmek zorunda kaldı.

Sırbistan Hükümeti Kosova Ofisi Direktörü Petar Petkovic, olaya tepki göstererek, hiçbir neden olmadan yalnızca polisin kendilerine kötü davranmasına izin vermedikleri için polis tarafından araçtakilere ateş açıldığını iddia etti.

Petkovic, açılan ateş sonucu yaralanan bir kişinin Sırbistan’ın Kraljevo şehrinde tedavi altına alındığını açıkladı.

Kosova'daki Sırp Listesi tarafından yapılan açıklamada ise Kosova polisi özel birliklerinin bölgeden derhal çekilmesi istenerek “Bu oluşumların varlıklarının, bizi bu bölgede barışı geri dönülmez şekilde tehdit edecek bir olaylar sarmalına götürebileceğini bir kez daha vurguluyoruz." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Kosova polisi, ülkenin kuzeyinde Sırpların yaşadığı bölgelerde duvarlara "Wagner" yazılarının yazıldığını ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

KOSOVA-SIRBİSTAN GERGİNLİĞİ

Eski Sırp polis memuru Dejan Pantiç'in gözaltına alınmasına tepki gösteren Kosovalı Sırplar, Kosova'nın kuzeyinde 10-29 Aralık 2022 tarihlerinde kurdukları barikatlarla yolları trafiğe kapatmıştı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'nın kuzeyinde Pantiç'in tutuklanmasına tepki olarak kurulan barikatların, tutukluluk kararının ev hapsine dönüştürülmesinden sonra kaldırılması yönünde çağrı yapmıştı.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, Avrupa Birliği arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor. (AA)