Kot farkı 20 metre olunca Rize usülü asansör çözümü

Kaynak: İHA
Kot farkı 20 metre olunca Rize usülü asansör çözümü

Rize'de 3 bloktan oluşan sitenin bir apartmanının giriş kapıları kot farkı nedeniyle 20 metre yukarıda kalınca, apartmana girişlerin daha kolay ve hızlı yapılması için asansör yaptırıldı.

Rize merkeze bağlı Çiftekavak Mahallesi'nde inşa edilen ve 128 daireden oluşan Çiftekavak Konutları, kot farkı nedeniyle alışılmadık bir sorunla karşılaştı. Bina giriş kapıları yoldan 20 metre yüksekte kalan site, özellikle yaşlılar ve engelliler için ciddi bir ulaşım zorluğu oluşturdu. İnşaat firması yetkilileri, bu sorunu çözmek için harekete geçerek çevre duvarına bir asansör kurma kararı aldı.

Projede, taş duvarın bir kısmı içeri alınarak asansör boşluğu oluşturuldu. Bu asansör sayesinde, site sakinleri ve ziyaretçiler artık merdiven veya araç yolu yerine asansörü kullanarak giriş kapılarına daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilecek.

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