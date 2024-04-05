SPK Rönesans Gayrimenkul’ün halka arzına onay verdi

Geçen hafta hiçbir halka arza izin vermeyen SPK, bu hafta uzun bir süre sonra bir gayrimenkul şirketine izin verdi.

Rönesans Gayrimenkul’ün halka arz fiyatıyla bile, borsanın en büyük gayrimenkul firması olması öngörülüyor.

RÖNESANS GAYRİMENKUL

Fiyat: 135,00 TL Halka Açıklık Oranı: %10,08 Halka Açık Lot Miktarı: 33.357.450 Adet Arzın Büyüklüğü: 4.503.255.750 TL Piyasa Değeri: 44.685.000.000 TL Konsorsiyum Liderleri: Ak Yatırım ve Deniz Yatırım

30 YILLIK BİRİKİM

RGY, Holding’in 30 yılı aşan inşaat deneyimini 22 yıllık gayrimenkul deneyimiyle birleştirerek, kendi yönettiği projeleri, 1.500.000 m²’lik toplam inşaat alanı ve 740.000 m²’lik toplam kiralanabilir alanı ile sunmaktadır. Rönesans Gayrimenkul’ün mevcut portföyünde, şu anda faaliyette olan 12 alışveriş merkezi, 4 ofis, 1 konut, 1 okul, devam eden 1 konut projesi ve geliştirmeye uygun 2 arsa olmak üzere toplamda 21 gayrimenkul bulunmaktadır.