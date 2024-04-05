SPK Rönesans Gayrimenkul’ün halka arzına onay verdi

Kaynak: ParaMedya
SPK Rönesans Gayrimenkul’ün halka arzına onay verdi
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Rönesans Gayrimenkul’ün halka arzını onayladı.

Geçen hafta hiçbir halka arza izin vermeyen SPK, bu hafta uzun bir süre sonra bir gayrimenkul şirketine izin verdi.

Rönesans Gayrimenkul’ün halka arz fiyatıyla bile, borsanın en büyük gayrimenkul firması olması öngörülüyor.

2-002.jpg

RÖNESANS GAYRİMENKUL

Fiyat: 135,00 TL Halka Açıklık Oranı: %10,08 Halka Açık Lot Miktarı: 33.357.450 Adet Arzın Büyüklüğü: 4.503.255.750 TL Piyasa Değeri: 44.685.000.000 TL Konsorsiyum Liderleri: Ak Yatırım ve Deniz Yatırım

1.jpeg

30 YILLIK BİRİKİM

RGY, Holding’in 30 yılı aşan inşaat deneyimini 22 yıllık gayrimenkul deneyimiyle birleştirerek, kendi yönettiği projeleri, 1.500.000 m²’lik toplam inşaat alanı ve 740.000 m²’lik toplam kiralanabilir alanı ile sunmaktadır. Rönesans Gayrimenkul’ün mevcut portföyünde, şu anda faaliyette olan 12 alışveriş merkezi, 4 ofis, 1 konut, 1 okul, devam eden 1 konut projesi ve geliştirmeye uygun 2 arsa olmak üzere toplamda 21 gayrimenkul bulunmaktadır.

İlgili Haberler
SPK’dan halka arzlarla ilgili yeni karar
SPK’dan halka arzlarla ilgili yeni karar
SPK'den 2 gerçek ve 2 tüzel kişiye cezayı kesti
SPK'den 2 gerçek ve 2 tüzel kişiye cezayı kesti
SPK bir şirketin halka arzına izin verdi
SPK bir şirketin halka arzına izin verdi
SPK ve İletişim Başkanlığı'nın dolar haberi duyurusuna Yeniçağ'dan özür ve düzeltme açıklaması
SPK’den 2 şirketin sermaye artımına onay
SPK’den 2 şirketin sermaye artımına onay
Borsanın 'Altın Çocuğu'na SPK’dan iyi ceza verildi
Son Haberler
Mahfi Eğilmez 727 milyar dolar oldu diyerek yeni rekoru açıkladı Ekonomi
Mahfi Eğilmez 727 milyar dolar oldu diyerek yeni rekoru açıkladı
9 gün tüm toplu ulaşımı bedava yaptı. İstanbul Belediyesi’nden müjde Gündem
9 gün tüm toplu ulaşımı bedava yaptı. İstanbul Belediyesi’nden müjde
Para için ağabey katili oldu Gündem
Para için ağabey katili oldu
İlle de kan akacak. Hakemler gereğini yapacak mı Spor
İlle de kan akacak. Hakemler gereğini yapacak mı
Flaş… Flaş… Türkiye askeri antlaşmadan çekildi. Karar Resmi Gazete’de Gündem
Flaş… Flaş… Türkiye askeri antlaşmadan çekildi. Karar Resmi Gazete’de
Ünlü çift zehirlendi Magazin
Ünlü çift zehirlendi
Aziz Yıldırım 'Derhal A Takımı sahaya sürün' Spor
Aziz Yıldırım 'Derhal A Takımı sahaya sürün'