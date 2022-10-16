Bu haber anne ve karnındaki bebeği çok yakından ilgilendiriyor

Bilim insanları hava kirliliğinden oluşan nano partiküllerin plasentaya ve oradan da fetüsün organlarına ulaşabildiğini tespit etti ve bu durumun ilk kez kanıtlandığını açıkladı.

Aberdeen ve Hasselt Üniversiteleri’nde görevli bilim insanları yaptıkları araştırmada bu konunun bebeklerin rahimdeki organ gelişimi sırasında ciddi sorun yarattığını ortaya koydu.



Bilim insanları bu araştırma için İskoçya’nın Aberdeen ve Grampian bölgelerinde 60 anne ve bebeği takibe aldı. Doku örnekleri alınırken bilim insanları göbek bağında “siyah karbon partiküller”e rastladı. Bu partiküller anne ve bebekte de görüldüğü belirlendi.

Bilim insanları bu durumun annenin çevre kirliliğine maruz kalması nedeniyle gerçekleştiğini tahmin ederken partiküllerin bebeğin böbrek, ciğer ve beyinlerinde de görüldüğü açıklandı.

Dizel, kömür ve diğer yakıtların yanması sonucunda oluşan siyah karbon parçacıklarının ilk kez gelişmekte olan fetüste görüldüğü de kayıt altına alındı.