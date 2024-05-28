Kafasını demire sıkıştıran yavru kediyi itfaiye demiri keserek kurtardı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçesi Sütçü İmam Mahallesi'nde yaşanan olayda, bir yavru kedi kafasını müstakil bir ikametin girişindeki demir kapının aralıklarına sıkıştırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için harekete geçti.

İtfaiye ekipleri, kedinin kafasının sıkıştığı yerdeki demir parçalarını keserek kedinin özgürlüğüne kavuşmasını sağladı. Kurtarılan kedi, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı. Olayın ardından bölgedeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ve çabalarına teşekkür etti.