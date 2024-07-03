KPSS giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

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KPSS giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2024 B Grubu için sınav giriş yerlerinin ne zaman duyurulacağı merak konusu oldu.

KPSS 2024 Lisans B Grubu sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor.

KPSS 2024 SINAV YERLERİ AÇIKLANADI MI?

KPSS 2024 B Grubu için sınav giriş dokümanlarının yayımlanmamış olması, adayların sınav yerlerini öğrenememelerine neden oldu. Adaylar, sınav giriş belgeleri duyurulduğunda sınav yerlerini de öğrenebilecekler. Öte yandan, sınav giriş belgelerinin ne zaman ilan edileceği henüz kesinlik kazanmamış olsa da, genellikle sınavdan önceki son bir hafta ile 10 gün arasında açıklandığı biliniyor.

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2024 KPSS SINAV TARİHLERİ

Lisans düzeyindeki Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavları 14 Temmuz'da yapılacak. Alan Bilgisi sınavlarının ilk gün oturumları 20 Temmuz'da, ikinci gün oturumları ise 21 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Öğretmen adayları için düzenlenen KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta, ön lisans düzeyindeki adaylar için KPSS Ön Lisans sınavı 1 Eylül'de, ortaöğretim düzeyindeki adaylar için KPSS Ortaöğretim sınavı 15 Eylül'de yapılacak. Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül tarihinde adayların katılımına sunulacak.

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