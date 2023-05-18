KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak

KPSS sınav başvuruları 16 Mayıs’ta başladı, başvurular 29 Mayıs’a kadar devam edecek.

Soğanın 30 lira, ekmeğin 6 lira olduğu ekonomik şartlar nedeniyle gençler çareyi yine devlet memuru olmakta arayacak.

Sınava girecek, yüksek puanlar alacaklar ancak mülakatlarda hopp eşi, dostu, akrabası olan aday önlerine geçecek!

Bakacaklar başvurularda birinci sıradalar ama mülakat sonrası hoop son sıradalar!

Birilerinin yeğeni, kardeşi önlerine geçecek!

Sonrası yine umutsuzluk, yine 3 harfli marketlerde asgari ücrete çalışma koşulları!

Gerçi 21 yıldır iktidarda olan AKP sanki kendi iktidarda değilmiş gibi seçim vaadi olarak mülakatı kaldıracağını açıkladı!

Ohhh şükürler olsun!

Biz dönelim KPSS’ye.

Öğretmen, eğitmen olmak hayaliyle 4 yıl lisans eğitimi gören üstüne formasyon alan öğretmen adayları da başvuracak sınava.

Onlar ayrıca sınava tabi tutulacak, Eğitim Bilimleri adı altında!

Diyelim bir öğretmen adayı, tüm engelleri geçti.

150 lira ödeyerek girdiği 120 soruluk ilk KPSS’de en az 100 soruyu doğru cevapladı.

100 lira ödediği 80 soruluk Eğitim Bilimleri sınavında en az 70 soruya doğru yanıt verdi.

Aşağı yukarı 90 civarı bir puan alacak aday.

Sonra branşına göre açılan kontenjanları bekleyecek.

En son 45 bin öğretmen alımında branşlara göre dağılımı şöyleydi:

Sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı.

Peki 2022 mezun sayılarına bir bakalım:

İlköğretim Matematik Öğretmenliği 11 Bin 95, Sınıf Öğretmenliği: 22 Bin 843, Rehber Öğretmenliği 19 Bin 778, Okul Öncesi Öğretmenliği 27 Bin 165, D.İ.K.A.B. Öğretmenliği 47 Bin 194

Bunlar sadece bir yılda mezun olan öğrenci sayısı geçmiş yıllarda mezun olup atanamayanları dahil edersek sayılarının ne olacağını varın siz düşünün!

Sen, senede 22 bin 843 mezun veriyorsun ama 7 bin 878 sınıf öğretmeni atarım diyorsun.

Peki, geriye kalan 14 bin 965 insan ne yapacak hiç düşünüyor musunuz?

Üç harfli marketlerde asgari ücrete çalışmak zorunda kalacak!

Bu ülkenin geleceğinin tohumlarını atmak için atan kalpleri, reyonlar arasında solup gidecek!

Devlet vatandaşının geleceğini düşünmekle mükelleftir!

Sen her önüne gelen yere plansız şekilde okul açarsan, ataması yapılmayacak bölümlere gençleri yönlendirsen sonra bu gençlerin yüzde 10’u bile kendi alanlarıyla ilgili iş bulmakta zorlanır tabii!

AKP ülkeyi “Büyük Türkiye” haline getirdiğini iddia ediyor ya hani; aslında ülkeyi umutların, hayallerin söndüğü “Bitik Türkiye” haline getirdi!