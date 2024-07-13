KPSS sınav görevlisi ücretleri ne kadar?

KPSS lisans oturumlarına 1 milyon 470 bin 487 kişi başvurdu ve sınavlar 14 Temmuz Pazar günü başlayacak. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarında toplamda 270 bin 927 görevli görev alacak. Görevlilerin merak ettiği konulardan biri de 2024 yılı için belirlenen görevli ücretleri oldu.

2024 ÖSYM GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

2024 yılı için sınav görevi ücretleri, yüzde 15'lik vergi dilimi temel alınarak belirleniyor. Vergi diliminiz, alacağınız ücretin miktarını etkileyebilir. Bu nedenle, her bireyin ödeyeceği tutar farklılık gösterebilir.