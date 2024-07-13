KPSS sınav görevlisi ücretleri ne kadar?

Kaynak: Haber Merkezi
KPSS sınav görevlisi ücretleri ne kadar?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2024 oturumları yaklaştıkça, görevli ücretleri yeniden tartışma konusu oldu. KPSS süreci, 14 Temmuz'da gerçekleştirilecek genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarıyla start alacak.

KPSS lisans oturumlarına 1 milyon 470 bin 487 kişi başvurdu ve sınavlar 14 Temmuz Pazar günü başlayacak. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarında toplamda 270 bin 927 görevli görev alacak. Görevlilerin merak ettiği konulardan biri de 2024 yılı için belirlenen görevli ücretleri oldu.

dfea.jpg

2024 ÖSYM GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
2024 yılı için sınav görevi ücretleri, yüzde 15'lik vergi dilimi temel alınarak belirleniyor. Vergi diliminiz, alacağınız ücretin miktarını etkileyebilir. Bu nedenle, her bireyin ödeyeceği tutar farklılık gösterebilir.

  • Salon Başkanı: 1.057 TL
  • Gözetmen: 1.025 TL
  • Yedek Gözetmen: 769 TL
  • Bina Sınav Sorumlusu: 1.922 TL
  • Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.281 TL
  • Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): 1.217 TL
  • Bina Yöneticisi Yardımcısı (Müdür Yrd): 1.089 TL
  • Yardımcı Engelli Gözetmen: 1.281 TL
  • E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 961 TL
  • E-Sınav Salon Başkanı: 833 TL
  • E-Sınav Gözetmen: 769 TL

İlgili Haberler
ÖSYM duyurdu: Sonuçlar erişime açıldı
ÖSYM duyurdu: Sonuçlar erişime açıldı
Eğitimde 'maarif modeli' uygulaması önümüzdeki dönem başlıyor
Eğitimde 'maarif modeli' uygulaması önümüzdeki dönem başlıyor
Biden'dan İsrail-Filistin açıklaması: "Bu işi bitirmeye kararlıyım"
Biden'dan İsrail-Filistin açıklaması: "Bu işi bitirmeye kararlıyım"
Ümraniye'de ağaçlık alanda yangın
Ümraniye'de ağaçlık alanda yangın
Kağıt fabrikasında yangın kontrolden çıktı
Kağıt fabrikasında yangın kontrolden çıktı
G7 Ticaret Bakanları toplantısına Türkiye de davet edildi
G7 Ticaret Bakanları toplantısına Türkiye de davet edildi
Son Haberler
İYİ Parti’nin acı günü! Akıntıya kapıldı hayatını kaybetti Gündem
İYİ Parti’nin acı günü! Akıntıya kapıldı hayatını kaybetti
ÖSYM duyurdu: Sonuçlar erişime açıldı Gündem
ÖSYM duyurdu: Sonuçlar erişime açıldı
Otomobil kontrolden çıkıp bahçeye uçtu Yerel Haberler
Otomobil kontrolden çıkıp bahçeye uçtu
Eğitimde 'maarif modeli' uygulaması önümüzdeki dönem başlıyor Gündem
Eğitimde 'maarif modeli' uygulaması önümüzdeki dönem başlıyor
THY'den ucuz bilet kampanyası! Sadece o tarihlerde geçerli olacak Ekonomi
THY'den ucuz bilet kampanyası! Sadece o tarihlerde geçerli olacak
Biden liderleri yine bekletti: Meloni'nin tavrı gündem oldu Dünya
Biden liderleri yine bekletti: Meloni'nin tavrı gündem oldu