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Kral 3. Charles'ın portresini taşıyan madeni para hazır

İngiltere'de Kral 3. Charles'ın portresini taşıyan yeni madeni paraların yıl sonuna doğru dolaşıma sokulması bekleniyor.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 20:22
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Kral 3. Charles'ın portresini taşıyan madeni para hazır

Kral 3. Charles'ın portresini taşıyan madeni para hazır
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50 pence'lik madeni para ile 5 sterlinlik hatıra paranın görüntüleri BBC ile paylaşıldı.

Yeni paralarda yeni hükümdarın portresi geleneksel olarak bir önceki hükümdarın tersi yönde yer alıyor ve Kraliçe 2. Elizabeh'in portresinden farklı olarak taç giymiyor.

Heykeltıraş Martin Jennings tarafından, bir fotoğrafı esas alınarak tasarlanan portreyi Kral Charles'ın beğendiği ve onay verdiği belirtiliyor.

Önümüzdeki haftadan itibaren koleksiyoncular madeni paraları satın alabilecek ve yıl sonuna doğru dolaşıma girmek üzere bankalara ve postanelere dağıtılacak.

Kralın portresini taşıyan paraların, Kraliçe'nin portresini taşıyan 27 milyar adet madeni para ile yaklaşık 20 yıl birlikte dolaşımda olacağı belirtiliyor.

Gelecek yıldan itibaren 1 pence ile 2 Sterlin arasında farklı değerlerde madeni paralar kademeli olarak dolaşıma girecek ve hasarlı veya aşınmış eski paraların yerini alacak.

Kraliçe'nin portresini taşıyan yeni 5 sterlinlik hatıra madeni para da gelecek hafta satışa sunulacak. Madeni parada Kraliçe'nin hükümdarlığa başladığı genç yaştaki portresi ile son dönemlerini yansıtan portresi birlikte yer alıyor.

Paranın üzerinde yer alan Latince "CHARLES III • D • G • REX • F • D • 5 POUNDS • 2022" ifadesi, "Kral 3. Charles, Tanrının İzniyle, İnancın Hamisi" anlamına geliyor.

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