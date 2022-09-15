Nostradamus'un kehaneti ortaya çıktı. Kral 3. Charles’in başına neler gelecek
Nostradamus'un kehaneti ortaya çıktı. Kral 3. Charles’in başına neler gelecek
Nostradamus'un kehanetlerini yorumlayan Mario Reading, İngiltere Kraliçesi 2.Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçen yeni Kral 3. Charles hakkında yeni bir iddiada bulundu. Reading Kral 3. Charles'ın uzun süre tahtta kalamayacağını belirtti.
Galeri Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 08:52 Son Güncelleme: 15 Eylül 2022 Perşembe - 09:30
70 yıl tahtta kalan ve 96 yaşında yaşamını yitiren İngiltere Kraliçesi 2.Elizabeth'in ardından hükümdarlık Kral 3. Charles'ın oldu. Ancak Nostradamus’un kehanetlerini yorumlayan Mario Reading, bu durumun fazla sürmeyeceğini iddia etti.
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Daily Star'dan alınan bilgilere göre; Reading’in 'Nostradamus Kehanetleri' isimli kitabında kralın hükümdarlığının uzun sürmeyeceği iddiası yer alıyor.
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"İBRE HARRY'DEN WİLLİAM'A DÖNDÜ"Reading, bu sonuca nasıl vardığı ile ilgili olarak ise Nostradamus'un 1555’te yazılmış şifreli şiirlerini incelediğini belirtti.
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'Kral olmayı asla beklemeyen bir adamın yerini alacak' sözüne atıfta bulunarak ibrenin Harry'den William'a döndüğünü öne sürdü.
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İngiliz kraliyet ailesindeki kurallara göre, mevcut kraldan sonra taht en büyük oğlu William'a geçecek.
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Prens William tahta çıkmasa bile ondan sonra tahtta hak sahibi olan kişi Prens Harry değil, William’ın en büyük çocuğu Prens George olacak.