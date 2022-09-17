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İngilizler yeni krala başkaldırdı: Senin töreninin parası cebimizden çıkıyor. Vergimizle ödeniyor. Neye uğradığını şaşıran kral hemen uzaklaştı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçen Kral 3. Charles, dün Galler'e yaptığı ziyarette bir İngiliz vatandaşının tepkisiyle karşılaştı. İngiliz vatandaşı "Biz evlerimizi ısıtmak için çabalarken, senin geçit töreninin parasını ödemek zorundayız." dedi.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 15:18
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İngiltere’nin yeni Kralı Charles'a başkaldırı: Senin töreninin parası cebimizden çıkıyor

İngilizler yeni krala başkaldırdı: Senin töreninin parası cebimizden çıkıyor. Vergimizle ödeniyor. Neye uğradığını şaşıran kral hemen uzaklaştı
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İngiltere'nin yeni kralı olarak dün Galler'in başkenti Cardiff’e ilk ziyaretini yapan Kral 3. Charles, halkla bir araya geldiği sırada bir kişi tarafından protesto edildi.

Artan enerji fiyatları nedeniyle ülkenin yeni Kralı 3. Charles'ı protesto eden vatandaş, "Biz evlerimizi ısıtmak için çabalarken, senin geçit töreninin parasını ödemek zorundayız. Vergi mükellefi sizin için 100 milyon pound ödüyor ve ne için?" dedi.

Kral Charles, vatandaşın protestosunun ardından bulunduğu yerden uzaklaşmaya başladı ve Kral'ın yakın koruması da hızlıca araya girerek tepkisini dile getiren vatandaşın önünü kapatarak engelledi.

KRAL 3. CHARLES 73 YAŞINDA TAHTA GEÇTİ

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti.

Buckingham Sarayı, Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından, aynı gün yaptığı açıklamada, Charles'ın tahta geçerek "İngiltere Kralı" olduğunu duyurmuştu.

Kraliçe'nin 73 yaşındaki oğlu Charles'ın ülkenin yeni kralı olduğu, 10 Eylül Cumartesi günü başkent Londra'daki St. James Sarayı'nda düzenlenen törenle resmen ilan edilmişti.


(Kaynak: AA)

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Emrah arslan
17.09.2022 15:58
Erdoğana söylesek aynı lafı.fetö den içeri atarlar.  
 
George
17.09.2022 15:52
Demokrasi var !!  
 
Tek fark
17.09.2022 15:48
Tr.de bunu özgürce söyleyemezsin. Daha doğrusu söyletmezler  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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