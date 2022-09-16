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  • 'Bu kahrolası şeye tahammül edemiyorum' demişti. Kral 3. Charles'a Galler'de kalem hediye edildi

'Bu kahrolası şeye tahammül edemiyorum' demişti. Kral 3. Charles'a Galler'de kalem hediye edildi

 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçen Kral 3. Charles'ın, 13 Eylül'de Kuzey İrlanda'daki bir imza töreninde kullandığı kalemin mürekkebinin akmasına sinirlenmesi sonrası Galler'e yaptığı ziyarette "her ihtimale karşı" kendisine kalem hediye edildi.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 22:26
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'Bu kahrolası şeye tahammül edemiyorum' demişti. Kral 3. Charles'a Galler'de kalem hediye edildi

'Bu kahrolası şeye tahammül edemiyorum' demişti. Kral 3. Charles'a Galler'de kalem hediye edildi
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İngiltere'nin yeni hükümdarı olarak Galler'e ilk ziyaretini yapan Kral 3. Charles'a, halkla buluştuğu sırada bir kadının kalem hediye ettiği görüldü.

Hediyeyi ilk aldığında şaşıran ve anlam veremeyen Kral 3. Charles'a, kalemi veren kadın ve etrafındakilerin "Ne olur ne olmaz" dediği duyuldu.

Kalemin hediye edilmesi, Kral 3. Charles ve alandakilerin gülüşmesine neden oldu.

Kaleme kızan Kral 3. Charles: "Bu kahrolası şeye tahammül edemiyorum”

Kral 3. Charles, tahta çıkmasının ardından 13 Eylül'de ziyaret için gittiği Kuzey İrlanda'daki bir imza töreninde kullandığı kalemin mürekkebinin akmasına sinirlenirken görüntülenmişti.

Kuzey İrlanda'daki Hillsborough Kalesi'ne yaptığı ziyaretin canlı yayınlandığı videoda, Kral 3. Charles'ın, ziyaretinin ardından ziyaretçi defterine 13 Eylül yerine yanlışlıkla 12 Eylül tarihini attığını söylediği görülmüştü.

Kral 3. Charles, eşi Camilla'nın yanlış tarihi imzaladığını hatırlatmasının ardından elindeki kalemin mürekkep akıtmasına sinirlenerek, "Bu kahrolası şeye tahammül edemiyorum." demişti.

Videoda Kral 3. Charles'ın, eline mürekkep bulaşmasının ardından odayı terk ettiği ve deftere imzayı eşi Camilla'nın attığı görülmüştü.

Kral 3. Charles daha önce de tahta çıkma töreninde imza atarken yardımcılarına kızgın bir ifadeyle masada elini koyacağı yerin boşaltılması talimatını verirken görüntülenmiş ve bu anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

 

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