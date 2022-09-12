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Kral Charles tahta oturdu. Cumhuriyet tartışmaları başladı

Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümü sonrası Küçük Antiller ada grubundaki bağımsız bir ada ülkesi olan Antigua Barbuda'da monarşiden ayrılıp cumhuriyete geçme tartışmaları çıktı.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 08:34
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Kral 3. Charles tahta oturduktan sonra Antigua Barbuda'da cumhuriyete geçme tartışması başladı

Kral Charles tahta oturdu. Cumhuriyet tartışmaları başladı
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Antigua Barbuda'da Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü sonrası cumhuriyet olma tartışmaları başladı.

BBC Türkçe’nin haberinde yer alan bilgilere göre Başbakan Gaston Browne bu konuda referandumun 3 sene içinde yapılabileceği ifade edildi. Browne referandum adımının bir hasımlık göstergesi olmadığı ifade edildi.

Kral 3. Charles'ın devletin başı olduğunu onaylayan seremoni sonrasında Karayip ülkesinin başbakanı, bazı çıkarımlarda bulundu. Browne yeniden seçilmesi halinde bu referandumu hayata geçireceğini belirtti.

17 sandalyeli parlamentoda 15 sandalye tutan Başbakan Browne, halkın bu yönde büyük bir talebi olmadığını da söyledi.

İngiliz ITV televizyonuna konuşan Browne, “Pek çok kişinin bunun üzerine düşünmediğini sanıyorum” ifadelerini kullandı.

Avustralya'da bir cumhuriyetçi olan yeni Başbakan Anthony Albanese, kendi dönemi içinde benzer bir oylamanın gündeminde olmadığını duyurdu.

BARBADOS YAPTI, JAMAİKA TARTIŞIYOR

İngiltere'nin yanı sıra Kral Charles 14 ülkede daha devletin başı olarak kabul ediliyor.

Bu ülkeler, Antigua Barbuda, Avustralya, Belize, Kanada, Granada, Jamaika, Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadines, Solomon Adaları ve Tuvalu. Bu ülkelerin birçoğu monarşinin varlığını tartışıyor.

Karayip ülkesi Antigua Barbuda Başbakanı, cumhuriyet olmanın “bağımsızlığın son adımı” olacağı görüşünde bulundu.

Barbados, Kraliçe'nin devlet başkanlığından alınması sonrası devlet başkanlığına Sandra Mason'ı getirmişti.

Jamaika'da da iktidardaki İşçi Partisi cumhuriyet olma hedefi için referandum amaçladıklarını kabul etti.

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