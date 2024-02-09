Kredi kartı harcamaları dağılımlarında dikkat çeken detay

Kaynak: Haber Merkezi
Kredi kartı harcamaları dağılımlarında dikkat çeken detay
Ödüyo Finansal Teknolojiler Genel Müdürü Erman Yapıcı, FinTech ekosisteminin "dünyada ve Türkiye'de çok hızlı büyüdüğünü" söyleyerek, 2023 yılındaki verileri paylaştı.

Yapıcı, 2023 yılında Ödüyo üzerinden gerçekleştirilen işlem sayısının 824 bin olduğunu, "Ödüyo ile kredi kartıyla toplam tahsilat tutarının 2023'te 14 Milyar TL'ye ulaştı. Sanal pos hizmetimizle 21 bin IBAN numarasını tek ekranda topladık ve 2 milyon 800 bin hareketi muhasebe programına aktardık. Ödüyo B2B kullanıcı sayımız 100 bini aşarken, müşteri sayımız da 2 binden fazla" dedi.

Market, gıda, sağlık, mobilya ve dekorasyon sektörleri dikkat çekiyor
Kullanıcıların sektör bazlı dağılımında market, elektronik eşya ve teknoloji, giyim ve aksesuar, benzin ve akaryakıt, gıda, yapı malzemeleri, hırdavat, mobilya ve dekorasyon, sağlık ve kozmetik sektörleri öne çıkıyor.

Türkiye genelinde kredi kartlarıyla yapılan toplam harcamaların, %18'i market, %8,12'si elektronik eşya ve teknoloji, %7,41'i giyim ve aksesuar, %6,24'ü benzin ve akaryakıt, %5,61'i gıda, %4,12'si yapı malzemeleri ve hırdavat, %3,42'si mobilya ve dekorasyon, %3,07'si sağlık ve kozmetik sektörlerinde yapıldı.

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