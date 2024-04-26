Tüketici kredilerinde artış görüldü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yayınlanan haftalık bülten kapsamında, sektörün kredi hacmi 19 Nisan itibarıyla 1 milyar 779 milyon TL artış kaydetti.

İlgili dönemde toplam kredi hacmi 12 trilyon 897 milyar 246 milyon TL’den 12 trilyon 899 milyar 25 milyon TL’ye çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat da bankalar arası dahil geçen hafta 170 milyar 399 milyon TL yükselerek 15 trilyon 764 milyar 961 milyon TL’ye ulaştı.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE ARTIŞ

Yayımlanan veriler kapsamında tüketici kredilerinin tutarı, 19 Nisan itibarıyla 5 milyar 517 milyon LT artarak 1 trilyon 622 milyar 581 milyon TL’ye çıktı. Bahsi geçen kredilerin 444 milyar 280 milyon TL’si konut, 90 milyar 220 milyon TL’si taşıt ve 1 trilyon 88 milyar 80 milyon TL’si ihtiyaç kredilerinden meydana geldi.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 934 milyon TL artışla 1 trilyon 600 milyar 530 milyon TL’ye yükseldi.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,6 azalarak 1 trilyon 370 milyar 228 milyon TL’ye geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 578 milyar 761 milyon TL’sini taksitli, 791 milyar 467 milyon TL’sini taksitsiz borçlardan oldu.

YASAL DÖVİZ KAYNAKLARI ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 19 Nisan itibarıyla önceki haftaya göre 2 milyar 300 milyon TL artışla, 202 milyar 200 milyon TL’ye yükseldi. Takipteki alacakların 163 milyar 454 milyon TL’si özel karşılık için ayrıldı.

Yine bu dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 49 milyar 272 milyon TL artışla 2 trilyon 780 milyar 224 milyon TL olarak açıklandı.