Vatandaşa bayram öncesi kredi kartı şoku

TCMB faiz artırdı, bankalarda boş durmadı. Değerli müşterimiz diye başlayan mesajın içeriği vatandaşa bayram öncesi soğuk bir duş aldırdı. Çünkü hem ek hesap için hem de gecikme faizleri artırılmıştı.

'Değerli Müşterimiz' diye başlayan ve ancak kredi kartlarının yardımıyla borçlarını ödeyip, alışveriş .yapan vatandaşları şok eden işte o mesaj:

"Degerli Müşterimiz, 26.07.2023 tarihinden itibaren gecerli olmak uzere, Kredili Mevduat Hesabi aylik akdi faiz orani %1,91, gecikme faiz orani %2,21 olarak uygulanacaktir."