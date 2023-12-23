Krediyle aldığı motosikleti çalınan kadın hırsıza seslendi. ‘Getir şikayetçi olmayacağım'

Antalya’da yürekleri burkan bir olay yaşandı. İddiaya göre, sem pazarında takı ve toka satan Nilgün Oflaz, kredi çekerek elektrikli motosiklet aldı.

60 bin liraya aldığı elektrikli motosikleti balkon demirine bağlı olduğu sırada çalındı.

Polisin yaptığı incelemelerde olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde şüphelinin 3,5 dakikada kilidi keserek motosikleti çaldığı görülüyor.

Oflaz, motosikletinin bulunması için hem şikayetçi oldu hem de gözyaşlarına boğuldu.

Hırsıza seslenen Oflaz, “Ekmek teknemdi o benim. Pazara gidip bir şeyler satarak geçimimi sağlıyordum. Daha bankadan çektiğim kredi borcunu bile ödeyemedim. Hırsız eğer motosikletimi getirip teslim ederse şikayetçi olmayacağım. Çok kötü durumdayım” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada olay gündem olurken “ Hep mi garibana olur, ne oluyorsa hep fukaraya oluyor” yorumları yapıldı.