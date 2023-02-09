Kremlin Sözcüsü Peskov: Türk halkıyla birlikte yas tutuyoruz

Peskov, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletmek üzere Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Büyükelçi Mehmet Samsar'a başsağlığı dileğinde bulunan Peskov, Büyükelçilikte depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına açılan taziye defterini imzaladı.

Defteri imzalamasının ardından açıklama yapan Peskov, Türkiye ve Türk halkının yanında olduklarını söyledi.

Peskov, "Türk halkıyla birlikte yas tutuyoruz. Türkiye, değerli ve önemli bir komşumuz. Tarih açısından birbirimize bağlıyız. Ortak tarihimiz var. Tarihimiz basit değil ancak her zaman en zor dönemlerde hep birlikteydik ve birbirimize yardımcı olmaya hazırdık." dedi.

"Gücümüz yettiği kadar gelecekte de yardımcı olmaya hazırız"

Depremlerde yaralananlara acil şifalar dileyen Peskov, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'ne gücümüz yettiği kadar gelecekte de yardımcı olmaya hazırız. Türkiye'nin bu korkunç doğal afetin sonuçlarını en kısa sürede ortadan kaldırmak, yardıma ihtiyacı olan, mülksüz ve evsiz kalan herkese yardım etmek için büyük bir potansiyele ve iyi bir organizasyona sahip olduğundan hiç şüphemiz yok."

Birçok ülkenin Türkiye'ye yardımcı olmak istediğine dikkati çeken Peskov, bunun "birleştirici bir unsur" olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde başsağlığı dileğinde bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türkiye'ye gerekli desteğin sağlanması konusunda talimat verdiğini anımsatan Peskov, "Türkiye ile beraberiz. Tüm Türk halkının bu belanın üstesinden gelebilmesi için güç diliyoruz." ifadelerini kullandı.