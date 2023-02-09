Antakya'da 88 yaşındaki Fatma teyzeden haber alınamıyor

Hatay’ın Antakya ilçesinde Ayşe Fatma Çalışkan isimli 88 yaşındaki vatandaştan haber alınamıyor. Deprem’e Antakya Akademi Hastanesi’nde yakalanan ve 8. kat hariç tüm katların boşaltılmasıyla birlikte kendisine bir daha ulaşılamayan yaşlı kadının nerede olduğu bilinmiyor. Kızının verdiği bilgilere göre Çalışkan’ın Jandarma karakolunun bahçesinde veya Mustafa Kemal Üniversitesi çevresinde olabileceği belirtiliyor. Sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan mesajlar ile Fatma teyzeye ulaşılmaya çalışılıyor.

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