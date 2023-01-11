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Rusya'dan Türkiye'nin Ukrayna'ya misket bombası tedariki iddialarına açıklama

Kremlin Sözcüsü Peskov, Foreign Policy'nin yayımladığı bir haberde, "Türkiye’nin Ukrayna'ya misket bombası tedarik ettiği" iddiasına ilişkin yöneltilen sorulara yanıt verdi.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 18:49
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Kremlinden Ukraynaya misket bombası tedariki açıklaması

Rusya'dan Türkiye'nin Ukrayna'ya misket bombası tedariki iddialarına açıklama
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ABD merkezli Foreign Policy dergisi, Türkiye'nin, 100'den fazla ülkenin imzası bulunan bir uluslararası anlaşma kapsamında kullanımı yasaklanan misket bombalarını Ukrayna'ya gönderdiğini iddia etti.

Foreign Policy'ye konuşan kaynaklar, ABD tarafından tasarlanan misket bombalarının, 2022'nin son aylarından bu yana Türkiye'den Ukrayna'ya gönderildiğini ileri sürdü. 

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin Ukrayna'ya misket bombası tedarik ettiği ile ilgili iddialar hakkında, "Bu haberlerin güvenilirliğinden bahsetmek zor. Biliyorsunuz ki güvenilir ve doğru haberlerden çok sahte haberler var" ifadesini kullandı.

Bu haberlerin güvenilirliğinden bahsetmenin zor olduğunu vurgulayan Peskov, "Biliyorsunuz ki güvenilir ve doğru haberlerden çok sahte haberler var. Bu nedenle tabii ki tüm bunları dikkatlice takip ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"RUSYA HER ZAMAN HAZIR OLMUŞTUR"

Peskov, Türkiye'nin Ukrayna'ya Bayraktar ve mühimmatlarını sevk ettiğinin bilindiğini belirterek, "Türkiye, NATO üyesi bir ülke olarak yükümlülüklere sahip ve diğer ülkelerle ikili ilişkilere sahip. Fakat aynı zamanda karşılıklı anlayışa, karşılıklı çıkara, karşılıklı saygıya dayanan ve karşılıklı olarak en zor problemleri müzakereye hazırlıklı olan ortaklık ilişkileri Türkiye ile bizi birleştiriyor" ifadesini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelere hazır olup olmadığına yönelik bir soruya Peskov, "Rusya, sorunları müzakereler yoluyla çözmeye her zaman hazır olmuştur. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, defalarca buna hazır olduğumuzu söyledi. Tabii ki hedeflerimize barışçıl, siyasi ve diplomatik yollarla ulaşmak tercih edilen seçenektir" yanıtını verdi.

Peskov, Ukrayna yasalarının Ukrayna Devlet Başkanı'na Rusya ile diyalog kurmayı yasakladığı için Batılıların da Kiev'e bu tür bir esneklik denemesine izin verme eğiliminde olmadığını savundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş konusunda, Putin ile müzakere edilmesinin mümkün olmadığına dair Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi'nin hazırladığı kararnameyi imzalamıştı. (AA)

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