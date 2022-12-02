Erdoğan'ın sinyallerini verdiği Esad görüşmesine Rusya'dan sürpriz öneri

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov bugün bir basın toplantısında gerçekleştirdi.

Peskov, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görüşme ihtimalini değindiği konuşmasında, olası görüşmenin Rusya'da gerçekleşebileceğini belirtti.

Euronews'in Rus haber ajansı TASS'a dayandırdığı habere göre Peskov basın toplantısında, "Henüz detayları belli değil. Ancak bir olasılık var" ifadelerini kullandı.

"OLANAK SAĞLAMAYA HAZIRIZ"

Bu bağlamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in defalarca, bölgedeki ve Suriye genelindeki barış ve istikrar yararına bu iki lider arasındaki teması olumlu karşıladığını hatırlatan Peskov, "Tabi ki Rus tarafı buna olası her şekilde olanak sağlamaya hazırdır" diye konuştu.

Sözcü, Moskova'nın iki lidere görüşmeye dair özel teklif götürüp götürmediğine dair bir soru üzerine "Henüz detaylarla ilgili konuşacak bir şey yok" yanıtını verdi.

PUTİN'İN ÖZEL TEMSİLCİSİ: GÖRÜŞMENİN RUSYA'DA YAPILMASI İÇİN ÇABALIYORUZ

Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksander Lavrentiev daha önce Al Arabiya televizyonuna verdiği bir mülakatta Moskova'nın Erdoğan ve Esad arasındaki görüşmenin Rusya'da yapılması için çalıştığını belirtmişti.

ERDOĞAN YEŞİL IŞIK YAKTI

Erdoğan 6 Ekim'de Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde Esad'la zamanı geldiğinde bir görüşme yapılabileceğini kaydetmişti.

Erdoğan 27 Kasım'da yaptığı bir konuşmada da "Siyasette küslük olmaz" diyerek Mısır örneğini göstermiş ve Türkiye ile Suriye ilişkilerinin de iyileşebileceği belirtmişti.