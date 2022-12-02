2 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Erdoğan'ın sinyallerini verdiği Esad görüşmesine Rusya'dan sürpriz öneri

Erdoğan'ın sinyallerini verdiği Esad görüşmesine Rusya'dan sürpriz öneri

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Esad'ın Rusya'da görüşebileceğini belirtti. 

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 20:40
Takip Et

Erdoğan'ın sinyallerini verdiği Esad görüşmesine Rusya'dan ev sahipliği yapabiliriz çıkışı

Erdoğan'ın sinyallerini verdiği Esad görüşmesine Rusya'dan sürpriz öneri
+
Aa
-

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov bugün bir basın toplantısında gerçekleştirdi.

Peskov, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görüşme ihtimalini değindiği konuşmasında, olası görüşmenin Rusya'da gerçekleşebileceğini belirtti.

Euronews'in Rus haber ajansı TASS'a dayandırdığı habere göre Peskov  basın toplantısında, "Henüz detayları belli değil. Ancak bir olasılık var" ifadelerini kullandı. 

"OLANAK SAĞLAMAYA HAZIRIZ"

Bu bağlamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in defalarca, bölgedeki ve Suriye genelindeki barış ve istikrar yararına bu iki lider arasındaki teması olumlu karşıladığını hatırlatan Peskov, "Tabi ki Rus tarafı buna olası her şekilde olanak sağlamaya hazırdır" diye konuştu.

Sözcü, Moskova'nın iki lidere görüşmeye dair özel teklif götürüp götürmediğine dair bir soru üzerine "Henüz detaylarla ilgili konuşacak bir şey yok" yanıtını verdi.

PUTİN'İN ÖZEL TEMSİLCİSİ: GÖRÜŞMENİN RUSYA'DA YAPILMASI İÇİN ÇABALIYORUZ

Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksander Lavrentiev daha önce Al Arabiya televizyonuna verdiği bir mülakatta Moskova'nın Erdoğan ve Esad arasındaki görüşmenin Rusya'da yapılması için çalıştığını belirtmişti.

ERDOĞAN YEŞİL IŞIK YAKTI

Erdoğan 6 Ekim'de Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde Esad'la zamanı geldiğinde bir görüşme yapılabileceğini kaydetmişti. 

Erdoğan 27 Kasım'da yaptığı bir konuşmada da "Siyasette küslük olmaz" diyerek Mısır örneğini göstermiş ve Türkiye ile Suriye ilişkilerinin de iyileşebileceği belirtmişti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
1
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
2
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
3
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
﻿TRT spikeri Hakan Şükür'den bahsetti diye ekrandan alınmıştı. Zafer Arapkirli eski fotoğrafı paylaştı
4
﻿TRT spikeri Hakan Şükür'den bahsetti diye ekrandan alınmıştı. Zafer Arapkirli eski fotoğrafı paylaştı
﻿TRT spikeri Hakan Şükür'den bahsetti diye ekrandan alınmıştı. Zafer Arapkirli eski fotoğrafı paylaştı
﻿TÜRK-İŞ Başkanı Atalay asgari ücret için rakam verdi: Bunun altını kabul etmeyiz
5
﻿TÜRK-İŞ Başkanı Atalay asgari ücret için rakam verdi: Bunun altını kabul etmeyiz
﻿TÜRK-İŞ Başkanı Atalay asgari ücret için rakam verdi: Bunun altını kabul etmeyiz
﻿Karamollaoğlu erken seçim için tarih verdi
6
﻿Karamollaoğlu erken seçim için tarih verdi
﻿Karamollaoğlu erken seçim için tarih verdi
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
7
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
﻿Düzce'de 3.6 büyüklüğünde deprem
﻿Düzce'de 3.6 büyüklüğünde deprem
﻿Düzce'de 3.6 büyüklüğünde deprem
﻿Kaçak yollarla getirilen Mısır yılanı koruma altında
﻿Kaçak yollarla getirilen Mısır yılanı koruma altında
﻿Kaçak yollarla getirilen Mısır yılanı koruma altında
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde açıklama yaptı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde açıklama yaptı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde açıklama yaptı
﻿Hatay'da silahlı kavga. Bir kişi yaralandı
﻿Hatay'da silahlı kavga. Bir kişi yaralandı
﻿Hatay'da silahlı kavga. Bir kişi yaralandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.