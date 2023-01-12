Rusya ordusunun başındaki ismi bir kez daha değiştirdi

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan görev değişikliğine ilişkin yapılan açıklamada, General Gerasimov atamasının “silahlı kuvvetler içindeki farklı unsurların daha organize ve etkili şekilde hareket etmesi için” yapıldığı belirtildi.

Bazı uzmanlar görev değişikliğini, Surovikin'in fazla güç kazanmış olabileceğinin işareti olarak değerlendiriyor.

Gerasimov

Askeri analist Rob Lee, Twitter hesabından, “Surovikin çok güçleniyordu ve muhtemelen Putin'le konuşurken, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’yu ve Genelkurmay Başkanı Gerasimov'u atlıyordu" değerlendirmesini paylaştı.

Sergey Surovikin

‘WAGNER GRUBU ÖNE ÇIKMAYA ÇALIŞIYOR’

Çarşamba günü yapılan atama Soledar’da devam eden sert çatışmalarla birlikte de değerlendiriliyor.

Rus paralı askerlik şirketi Wagner Grubu, kentin kontrolünü kendi güçlerinin ele geçirdiğini iddia ediyor.

Grubun lideri olan Yevgeni Prigozhin Salı günü bu iddiayı paylaştıktan sonra Rus Savunma Bakanlığı’ndan bunu doğrulamayan bir açıklama yapıldı.

Bunun üzerine Çarşamba günü Prigojin bir kez daha Telegram hesabından iddiayı tekrarladı.

BBC’ye konuşan uzmanlar, Ukrayna’daki savaşa katılan Çeçenler, Wagner grubu, Donbas’taki milisler gibi unsurların farklı şekillerde öne çıkmaya çalıştıklarını söylüyor.

Sibylline isimli risk analizi şirketinde Avrasya uzmanı olarak çalışan Alexander Lord, Prigozhin kendisini savaşı Moskova’ya kazandırabilecek isim gibi göstermeye çalıştığını değerlendiriyor.

ABD merkezli düşünce kuruluşu Savaş Araştırmaları Enstitüsü'ne göre Wagner Grubu lideri Prigozhin, "grubunu Ukrayna'da somut kazanımlar elde edebilecek tek güç olarak tanıtmak için Soledar ve Bahmut'taki başarılarını kullanmaya devam edecek" diyor.

Prigozhin

GERASİMOV VE PRİGOZHİN İYİ ANLAŞAMIYOR

Uzmanlar, Ukrayna güçlerinin başına getirilen General Gerasimov ile Putin’in koltuğuna göz diktiği iddia edilen Wagner grubu lideri Prigozhin’in iyi anlaşmadığının da altını çiziyor.

Rusya bir yıla yaklaşan işgalinden bu yana, güneyde ele geçirdiği tek bölgesel başkent olan Herson'da kontrolü kaybetmek de dahil olmak üzere Ukrayna'da gerileme kaydetti.

Soledar'ı ele geçirmenin, kazanımları nispeten küçük ve maliyetli olsa da, Kremlin için hem askeri hem propaganda açısından Rusya içindeki eleştirmenlere sunulacak bir zafer olacağı belirtiliyor.

Bahmut çevresindeki çatışmalar aylardır sürüyor.

Ukrayna'da saygın bir askeri analist olan Oley Zhdanov, uzun ve yoğun savaşa rağmen ne Soledar'ın ne de Bahmut'un operasyonel açıdan özel bir önemi olmadığını söylüyor.

Pazartesi günü Ukrayna gazetesi Gazeta'ya konuşan Zhdanov, Rusya'nın "ordusunun kazanma kabiliyetine sahip olduğunu tüm dünyaya kanıtlamaya çalıştığını" söyledi.