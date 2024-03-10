Kripto paralarda yükseliş devam edecek mi?

Serhat Ağa
Kripto paralarda yükseliş devam edecek mi?
Kripto para piyasalarında yükseliş haftanın son gününde de devam ediyor.

Kripto para piyasası son günlerde yükseliş üstüne yükseliş yaşıyor. Bitcoin ETF’lerine yönelik girişlerin düzenli olarak sağlanması yükselişi destekleyen unsurlar arasında yer aldığı belirtilirken, Bitcoin yarılamasının da yükselişi destekleyen faktörlerden olduğu belirtiliyor.
Lider kripto para birimi Bitcoin, bugün TSİ 14.20’de 69.671 dolar seviyesinde bulunuyor.

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Bitcoin’le beraber altcoinler de yükselişler görülüyor. Altcoinler grubun en büyüğü olan Ethereum aynı saat diliminde 3.940 dolar seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler kripto para piyasalarında da etkili oluyor. Bu hafta küresel piyasalarda ABD tarafında enflasyon rakamları takip edilecek. ABD’den gelecek olan bu veri kripto para piyasalarında etkili olabilir.

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