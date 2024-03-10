Küresel piyasalarda bu hafta neler yaşandı?

YURTİÇİNDE ENFLASYON VERİSİ TAKİP EDİLDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endeksi verileri açıklandı. Aylık enflasyon yüzde 4,53, yıllık enflasyon yüzde 67,07 olarak kaydedildi. Yıllık enflasyon böylece 15 ayın zirvesine ulaşmış oldu.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI’NDAN İLAVE SIKILAŞMA ADIMLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma kararı aldı. Bu karar taşıt hariç, kredilerde sınır düşürüldü.

FİTCH’TEN TÜRKİYE KREDİ NOTU DEĞERLENDİRMESİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu "B"den "B+"ya revize derken, not görünümünü ise "durağan"dan "pozitif"e yükseltti.

HSBC’DEN DOLAR/TL TAHMİNİ

HSBC yıl sonu Dolar/TL tahminini 3 TL yükselterek 36 TL’ye çıkardı.

DOLAR/TL REKOR KIRDI

Dolar/TL kuru bu hafta yükselişlerini sürdürürken yeni bir rekora imza attı. Dolar/TL kuru 33,95 seviyesini gördü.

AMB “PAS” GEÇTİ

Avrupa Merkez Bankası dördüncü toplantıda üst üste faiz oranlarında değişiklik gitmezken enflasyon ve ekonomik büyümeye ilişkin yapılan daha düşük tahminler bankanın haziranda faiz indirimlerine başlayacağı beklentisini piyasalarda güçlendirdi.

POWELL’DAN FAİZ MESAJI

Fed Başkanı Jerome Powell yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunda faiz indirimine dair açıklamada bulundu. Powell, faiz indirimine başlamak için enflasyonun hedefe düştüğünden emin olmak istediklerini söyleyerek “Bu güveni kazandığımızda faiz indirimine başlamak uygun olacak” ifadelerini kullandı.

BİTCOİN REKOR TAZELEDİ

Lider kripto para birimi Bitcoin spot Bitcoin yatırım fonlarına (ETF) ilginin ar6tmaya devam etmesiyle ilk defa 69 bin dolar sınırının üzerine çıkarak yeni rekora imza attı.